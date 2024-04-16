باحثة في قانون البحار: بحر الصين الجنوبي يمثل مصلحة أساسية واستراتيجية لبكين

تحدثت الدكتورة ليزلوتي أودغارد، الباحثة في قانون البحار، من معهد هدسون الأميركي عن مواقف الصين إزاء بحر الصين الجنوبي والقطب الشمالي. وقالت في مقابلة لصحيفة الدبلومات، إن بحر الصين يمثل مصلحة أساسية بالنسبة لها، نتيجة أهميته الاستراتيجية، كما تعمل ما بوسعها من أجل فرض وجودها في القطب الشمالي، وإن كانت بعيدة عنه نوعاً ما. وفي ما يلي مقتطفات من المقابلة:

■ حددي لنا العوامل وراء ما تقوم به الصين في بحر الصين الجنوبي والقطب الشمالي؟

■■ يعتبر بحر الصين الجنوبي بمثابة منطقة قريبة للغاية من الصين، ويمثل مصلحة أساسية بالنسبة لها نتيجة أهميته الاستراتيجية. وتحوي المنطقة كثيراً من الطاقة، ومصادر الأسماك. ومن الناحية العسكرية، فإن هذا البحر شبه المغلق يعتبر منطقة عازلة للبر الصيني. ويسمح بإنشاء القواعد العسكرية هنا لإظهار قوة الصين إزاء القوى المنافسة الاستراتيجية لها، وإذا اعتقدت بكين أن هناك ضرورة لذلك، فإنها تستخدم القوة ضد الدول التي تنافسها في الحصول على مناطقها البحرية.

وبالمقارنة، على الرغم من أن الصين تعتبر نفسها من الدول القريبة من القطب الشمالي، إلا أنها تظل بعيدة للغاية عن سواحل الصين. ومع ذلك، فإنها قد تقوم بإنشاء وجود محدود، ولكنه استراتيجي استناداً إلى حقوق الدول البعيدة، وفق ما يسمح لها القانون الدولي.

■ بينّي لنا معنى سيادة الصين في بحر الصين والقطب الشمالي؟

■■ تبدو مطالب سيادة الصين في بحر الصين الجنوبي معقدة، وتعتمد بصورة متزايدة على المفهوم الحديث على القانون الدولي، مثل حقوق الدول البحرية في الحصول على مناطق اقتصادية حصرية، وعلى المفاهيم القضائية الغربية مثل السيطرة الفعالة.

ومن وجهة نظر الصين، ليست هناك مشكلة بين استخدامها القانون الدولي لتبرير وتوسيع وجودها البحري في حدود استراتيجية جديدة، مثل القطب الشمالي، ورفضها التزام حقوق والتزامات المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي.

■ كيف تفرض الصين هذه الحدود في كل من بحر الصين الجنوبي والقطب الشمالي؟

■■ يمثل المنظور القانوني الصيني المتمحور حول بحر الصين الجنوبي حقوقاً سيادية في الأراضي والمجال البحري بناءً على مطالبات تاريخية على النحو الذي تحدده القوة الأقوى وتمارسه وفقاً لتقديرها. ولم يتم توضيح مطالبة الصين ببحر الصين الجنوبي علناً. ومع ذلك، لم تتخل السلطات الصينية علناً عن صحة الخريطة الصينية الرسمية لبحر الصين الجنوبي، والتي تحتوي على خط حدودي متقطع على شكل لسان يغطي ما لا يقل عن 80% من المنطقة.

وأما في القطب الشمالي، فيبدو أن الصين تحترم مطالبات كل من كندا وروسيا في الحصول على إذن لعبور الممر الشمالي الغربي وطريق بحر الشمال، على التوالي، بما يتماشى مع مطالباتهما بالمياه الداخلية في هذه المناطق. ومع ذلك، فإن تركيز الصين على الملاحة في كتابها الأبيض لعام 2018 حول القطب الشمالي، يشير إلى أنها تحدد هذه المناطق على أنها مضائق دولية.

■ هل يمكنك تقييم الآثار الاستراتيجية لمحاولة الصين عولمة القطب الشمالي والمخاطر الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية المحتملة للولايات المتحدة وأوروبا وأصحاب المصلحة الرئيسين الآخرين؟

■■ تستخدم بكين اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعولمة القطب الشمالي، مبررة حقوق العبور لقوى من خارج المنطقة، والسعي إلى الارتباطات الاقتصادية والعلمية التي تسمح لها بوجود استراتيجي. وتعمل الصين مع روسيا على توسيع الإمكانات الاقتصادية لطريق بحر الشمال، والاستثمار في البنية التحتية للطاقة والنقل، والمشاركة في البعثات العلمية مع دول أخرى. وربما تعبر الصين المنطقة بالفعل بسفن حربية ذات هياكل معززة وقوية، حيث لا يمكن اكتشاف مثل هذه الميزات من الخارج. وفي غضون خمس إلى 10 سنوات، قد تكون الصين مستعدة للقيام بدوريات في القطب الشمالي في محاكاة لعمليات العبور الأميركية في الجوار البحري الصيني في شرق آسيا.