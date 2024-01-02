احتفالات «الغورونغ»

شعب الغورونغ هو مجموعة عرقية نيبالية، تعيش في سفوح جبال الهيمالايا. وأصولهم غير معروفة، ومع ذلك، تشير الأدلة اللغوية الخاصة بهم إلى أن أجدادهم هاجروا من التبت منذ نحو 2000 عام.

ويوجد معظم قرى الغورونغ في سفوح جبال الهيمالايا. ويبدو أن قرية «لاكبرا» في جوركا لها أهمية تاريخية بالنسبة لشعب الغورونغ. وهم يقيمون بين التلال المركزية على ارتفاعات تراوح بين 1050 و2100 متر.

ويعتقد الخبراء أن شعب الغورونغ هاجر من التبت إلى نيبال في نحو القرن السادس. وعبر أجدادهم التبت قبل دخول نيبال عبر منطقة موستانج، ووصلوا إلى نيبال قبل أن تنتشر البوذية إلى التبت، ثم تحولوا لاحقاً إلى البوذية التبتية. ونتيجة لذلك، يجمع دينهم بين الطقوس الروحانية والمعتقدات البوذية.

وفي القرن الـ19، وقّعت الحكومة النيبالية معاهدة تسمح للجيش البريطاني بتجنيد الناس. وتم تجنيد سكان التلال الأصليين، جنباً إلى جنب مع الغورونغ، في الجيش البريطاني. ويعد تجنيد الغورونغ البريطانيين ذوي الأولوية هو الجزء الأول من التاريخ الموثق للغورونغ. إضافة إلى ذلك، لا يُعرف سوى القليل جداً عن تاريخ الغورونغ بما لا يتجاوز الأساطير القديمة.