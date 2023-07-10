المنظمة الدولية للهجرة تتوقع 200 مليون نازح بيئياً بحلول 2050

تضم إفريقيا عدداً من البلدان المتضررة من النزوح أكثر من أي قارة أو منطقة أخرى، وكانت موطناً لأكثر من 15 مليون نازح داخلياً في عام 2015. ويمكن أن يكون للنزوح آثار بيئية، ما يتسبب في تدهور البيئة. ويمكن للتوسع الحضري السريع أو سوء إدارة مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين داخلياً أن يضغط على موارد المياه والطاقة والغذاء الشحيحة، ويؤدي إلى التخلص غير المنضبط من النفايات.

قد تستمر الكثافة المتزايدة لكوارث الأرصاد الجوية بسبب تغير المناخ، إلى جانب آثار التدهور البيئي، في كونها عاملاً وراء نزوح البشر. وتتوقع المنظمة الدولية للهجرة أن يكون هناك 200 مليون نازح بيئياً بحلول عام 2050 مع تأثيرات كبيرة في بلدان المنشأ وبلدان العبور وكذلك البلدان المستقبلة.

وغالباً ما يعاني الأفراد والمجتمعات النازحة بسبب الكوارث وتغير المناخ بسبب النزاعات من الصدمة والحرمان. قد يكون لديهم احتياجات حماية ونقاط ضعف مماثلة لأولئك الذين تسبب العنف المسلح أو انتهاكات حقوق الإنسان في نزوحهم.

وتواجه مناطق القرن الإفريقي والساحل مخاطر عالية نتيجة عدم الاستقرار المرتبط بتغير المناخ. على سبيل المثال، مع تأثيرات تغير المناخ، من المتوقع أن تؤدي الضغوط الديموغرافية الحالية والاعتماد الشديد على الزراعة والرعي وسبل العيش الأخرى القائمة على الموارد الطبيعية إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي والمائي، فضلاً عن تفاقم التحديات التي تواجه الصحة العامة في تلك المناطق.

تؤثر التغيرات في المناخ الإقليمي في القضايا المرتبطة بتوافر الموارد الطبيعية الضرورية لسبل العيش في المنطقة، فضلاً عن انعدام الأمن الغذائي. إلى جانب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الهامة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الهجرة أو الصراع أو مزيج من الاثنين.

وفي إفريقيا، يرتبط التدهور البيئي وانعدام الأمن الغذائي بالفيضانات وعوامل أخرى مثل تناقص المراعي للماشية وكذلك ندرة المياه والحطب وغيرها من الموارد الطبيعية. وتسهم هذه العوامل في النزوح، ما يؤدي إلى زيادة التنافس على الموارد الشحيحة ما يسهم أيضاً في النزاع المسلح، لاسيما بين الرعاة والمجتمعات المستقرة. ويتجلى هذا بشكل خاص في منطقة الساحل (حوض بحيرة تشاد)، والسودان، وجنوب السودان، وجيبوتي، والصومال، وإثيوبيا، وكينيا.