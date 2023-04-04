الولايات المتحدة تواجه أزمة قيادة ناجمة عن تراجع ثقة الشعب

قال الدبلوماسي الأميركي السابق، بيتر هويكسترا، إن الولايات المتحدة تواجه أزمة قيادة حالياً. وأوضح في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي، أن المزيد والمزيد من الأميركيين لا يثقون على نحو متزايد بالقيادة الأميركية في جميع المجالات.

وكشف مركز بيو للأبحاث في استطلاع للرأي أن 21% فقط ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم «دائماً تقريباً» أو «معظم الوقت» (2% و19% على التوالي)، يثقون بالحكومة لعمل الشيء الصحيح.

وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، كانت هذه النسبة 49%. وقال هويكسترا إن هذه الأرقام يجب أن تخيف الجميع. ومن الصعب أن نتخيل كيف تعمل دولة ما بفعالية إذا كان 21% فقط من مواطنيها يعتقدون أنهم قادرون على الوثوق بحكومتهم للقيام بالشيء الصحيح في معظم الأوقات.

ويتساءل: ماذا يعني هذا؟ ولماذا الأرقام منخفضة للغاية؟

ويقول هويكسترا إنه إذا تم تحليل هذه الأرقام، فهناك المزيد من الأفكار حول كيفية إدراك الشعب الأميركي لحكومته، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «الشراكة من أجل الخدمة العامة».

ويعتقد 55% أن تأثير الحكومة في البلاد سلبي. ولا يعتقد 55% من الأشخاص أن الحكومة تساعد الأشخاص من أمثالهم. ويعتقد نحو الثلثين أن الحكومة ليست شفافة، ولا تستمع إلى الشعب. وهذه الأرقام منخفضة للغاية، فلا عجب أن عدد الأشخاص الذين يثقون بالحكومة لم يتجاوز 30% في استطلاعات بيو منذ عام 2007.

ويثق الشعب الأميركي بقادة الأعمال أكثر. ويشير استطلاع أجرته كلية هارفارد للأعمال إلى أن 61% من الشعب الأميركي يثقون بالشركات. ويقول باحثو جامعة هارفارد إنه لكي يتم تحديد مجموعة ما على أنه موثوق بها، يجب أن يكون لديها تصنيف إيجابي بنسبة 60%. وفشلت كل من الحكومة ووسائل الإعلام في الوصول إلى هذا الهدف، وتراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بينما ظل قطاع الأعمال مستقراً نسبياً.

والنقطة الأساسية هنا هي أنه بغض النظر عن الاستطلاع الذي يجري النظر إليه، لا ترقى المؤسسات الأميركية باستمرار للمستويات التي يعتقد معظم الأفراد، أنها تشير إلى دعم شعبي قوي.

ويقول هويكسترا إن هذا يمثل مشكلة كبيرة للولايات المتحدة. وقد يقول البعض إن الأحداث التي وقعت في الكابيتول هيل في السادس من يناير 2021، هي مؤشر واضح على انعدام الثقة بالحكومة، حيث لم يقبل كثير ممن وجودوا في السادس من يناير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وكانوا يحتجون على النتيجة.

ويضيف أنه من الواضح أنه كانت هناك كثير من المخالفات بالنسبة لهم للاعتقاد بأن الرئيس جو بايدن قد فاز بشكل عادل. فالإيمان بإجراء انتخابات حرة ونزيهة هو مبدأ أساسي للحكومة التمثيلية. ويشير هذا إلى أنه من دونها، يختفي الدعم الحاسم اللازم لدعم النظام الأميركي بأكمله.

ويتساءل هويكسترا: «كيف يكون لدى كثير من الأميركيين مثل هذه الآراء السلبية حول قيادتهم واتجاه بلادهم؟».

ويرى أنه ربما يمكن إرجاع الانخفاض الكبير في أرقام الدعم الحكومي إلى رد الفعل إزاء أحداث 11 سبتمبر وما بعدها. وفي حين أدى تأثير «الالتفاف حول العلم» إلى استجابة إيجابية أولية لإجراءات الحكومة، سرعان ما بدأ الأشخاص في التركيز على حقيقة أساسية واحدة، هي أن «الحكومة فشلت في وظيفتها الأكثر أهمية، وهي حماية مواطنيها من الهجوم».

واستندت الحرب في العراق التي تلت ذلك إلى تقييم استخباراتي غير دقيق، بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان لديه برنامج نشط لأسلحة الدمار الشامل. وأصبح هذا انقساماً حزبياً مريراً، حيث اعتقد البعض أن قرار الذهاب إلى الحرب كان مبنياً على معلومات غير صحيحة، بينما اعتقد آخرون أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، قد كذبت لبناء الدعم لغزو العراق.

ويضيف هويكسترا أنه جرى مؤخراً إحياء الذكرى السنوية الـ20 لغزو العراق، ومنذ ذاك الوقت شهدت بلاده الأزمة المالية لعام 2008، ثم الأحداث السياسية في بعض الدول العربية والحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وكان لتداعيات الحروب في العراق وأفغانستان وليبيا نتائج سلبية.

وأوضح هويكسترا أن «الانسحاب المميت والكارثي لإدارة الرئيس جو بايدن من أفغانستان في عام 2021» أسهم فقط في الرأي القائل إن الحكومة الاتحادية الأميركية تفشل في أداء وظيفتها بفعالية.

وإلى جانب سوء إدارة الحكومة للجهود الحربية الأميركية المتعددة، رأى الأميركيون العديد من الأمثلة على الخداع الحكومي الصريح. وعزز مكتب التحقيقات الاتحادي وقادة الاستخبارات فكرة أن الرئيس السابق دونالد ترامب، قد تعرض للخطر من قبل روسيا، عندما كان رئيساً منتخباً. واستمرت «خدعة روسيا» لأكثر من عامين كسحابة فوق رأس الرئيس ترامب، ما شكل مصدر إزعاج في البلاد.

وأشار هويكسترا إلى أن التحقيقات في أصول جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تكشف المزيد من الأمثلة على بيروقراطية الحكومة الاتحادية المخادعة في تفاعلاتها مع الشعب الأميركي.

وهناك مثال آخر حديث ومزعج على التعامل المزدوج الحكومي الذي أحبط المواطنين، وهو دفع الرئيس جو بايدن لجعل دافعي الضرائب يسددون قروض الطلاب الآخرين. ومن الواضح أن هؤلاء الطلاب الذين حصلوا على قروض يتلقون معاملة أفضل من الحكومة من الطلاب الذين ادخروا وعملوا بجد، ودفعوا أقساط دراستهم الجامعية.

وأخيراً، فإن عملاء بنك «سيليكون فالي»، وخاصة شركات التكنولوجيا الفائقة الناشئة وموظفيها، سيحصلون على جميع ودائعهم مؤمنة من قبل الحكومة، في حين أن العملاء في البنوك الإقليمية الأخرى قد لا تتاح لهم فرصة مماثلة. ويقول هويكسترا إنه من الصعب بناء الثقة لدى المواطنين عندما تعامل الحكومة على ما يبدو مجموعة واحدة بشكل أفضل من معاملتها للآخرين.

ويخلص هويكسترا إلى أنه من الواضح أن الحكومة الاتحادية لم تظهر خصائص «القيادة الخادمة» التي تحتاجها بلاده بشدة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالسياسات الرئيسة، فقد فشلت فشلاً ذريعاً، من 9/11 إلى الأزمة الأخيرة التي هزت القطاع المصرفي. ووصف ذلك بأنه 20 عاماً من الإخفاقات الحكومية الملحمية والنظامية. وقال إن عدم الكفاءة والخداع والعمل ضد مصالح الشعب الأميركي لا يثير عجباً كثيراً لفقدان الثقة بالحكومة الأميركية.

• %55 من الأميركيين يعتقدون أن تأثير الحكومة في البلاد سلبي، ويعتقد نحو الثلثين أن الحكومة ليست شفافة، ولا تستمع إلى الشعب.

الدبلوماسي الأميركي السابق بيتر هويكسترا:

• «من الواضح أن الحكومة الأميركية لم تظهر خصائص القيادة الخادمة التي تحتاجها الولايات المتحدة، وفيما يتعلق بالسياسات الرئيسة، فقد فشلت فشلاً ذريعاً منذ 11 سبتمبر 2001 إلى الأزمة الأخيرة التي هزت القطاع المصرفي، فهناك 20 عاماً من الإخفاقات الحكومية الملحمية والنظامية».