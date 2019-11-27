«بيت الأمان».. ملجأ النساء المعنَّفات في غزة

المصدر: زهير دوله - غزة

بين مباني الجامعات غرب مدينة غزة، ومقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، شارع إسفلتي يفضي إلى مبنى مؤسسة «بيت الأمان» للحماية المجتمعية للنساء المعنفات، الذي يؤوي داخل مرافقه عشرات النساء، اللواتي تعرضن للعنف النفسي والجسدي من قبل الأهل أو الزوج.

داخل مبنى بيت الأمان حكايات عميقة التفاصيل، لفتيات تعرضن على مدار سنوات للعنف والضرب من الأب والأشقاء والزوج، فكل فتاة خاضت رحلة عذاب مختلفة عن الأخرى، ففي إحدى غرف المبيت داخل المؤسسة، تجد فتاة لم تبلغ سن السابعة عشرة، لم تقوَ على تحمل عنف والدها ضدها، وفي غرفة أخرى سيدة تبيت هي ورضيعها، بعد أن ضاقت ذرعاً بسياسة التعامل القاسي الذي رافقها من بيت زوجها إلى منزل شقيقها، ليكون «بيت الأمان» هو ملجأهن الأخير ليجدن فيه الصدر الحنون والحضن الدافئ، ومحاولة التعافي من أثر العنف الجسدي والنفسي، الذي لايزال يرافقهن حتى اللحظة.

حكايات مؤلمة

الفتاة (م.أ)، البالغة من العمر 17 عاماً، واحدة من بين 18 فتاة يوجدن بشكل دائم داخل المؤسسة ضمن برنامج المأوى والمبيت، لجأت إليها بواسطة معلمتها في المدرسة، التي كانت تشاهد بشكل يومي أثر ضرب على جسدها وحرق في شعرها، تعرضت له من قبل والدها، الذي كان يمارس ضدها أبشع أنواع العنف.

حكاية معاناة الفتاة بدأت وهي في سن الثانية عند انفصال والديها، فكانت ضحية لزوجة الأب التي عاملتها أسوأ معاملة على حد وصفها، لتعيش رحلة عذاب تمثلت في تعرضها لضرب قاسٍ من قبل والدها بالآلات الحادة، والتعليق من الأيدي والقدمين في سقف المنزل، وليس هذا فحسب، بل كان يحرقها بالسجائر في شعرها.

«الإمارات اليوم» التقت الفتاة (م.أ)، وهي طالبة في مرحلة الثانوية العامة، عقب عودتها من دوامها الدراسي إلى بيت الأمان، فمن يقابلها يشاهد وجهاً طفولياً لا تعرف ملامحه سوى البراءة التي أنهكها العنف القاسي.

تقول الفتاة الشابة بنبرة خافتة: «إن منزل والدي كان عبارة عن سجن وأقسى، فبادئ الأمر حرمني من مشاهدة والدتي، ومن ثم كنت أعاني مرارة المعاملة القاسية من زوجة أبي التي كانت تضربني، وتميز بيني وبين أطفالها في كل شيء، عدا إجباري على القيام بكل أعمال المنزل».

وتضيف: «الفتيات ينتظرن يوم الجمعة وأيام الإجازات، على أحر من الجمر، لقضاء أوقات جميلة مع عائلاتهن، لكن أنا كنت أكره أن تأتي تلك الأيام، ففيها يبدأ العنف والضرب وفي وقت مبكر، فكان والدي إرضاء لزوجته يعلقني في سقف المنزل من الأقدام والأيدي بعد تكبيلها، ولا يفكها إلا بعد أن تسوء حالتي وأبكي بكاء شديداً، وفي مرات أخرى كان يحرقني بالسجائر في شعري، لدرجة أنه أصبح هناك فراغ في رأسي بسبب الحرق».

بكت الفتاة الشابة بحرقة، لتكمل حديثها، قائلة: «أسوأ أيامي هي التي قضيتها مع والدي، فقد عشت معه في جحيم لا يوصف، فلم أتذوق يوماً طعماً للفرحة، ولم أشعر بأن لي أباً يساندني مثل صديقاتي وزميلاتي».

وتكمل الفتاة الشابة حياتها اليوم داخل مؤسسة «بيت الأمان»، وإن كانت ناقصة من دون والديها، محاولة التغلب على أثر المعاناة التي تعرضت لها، فداخل «بيت الأمان» تقضي يومها كأنه منزلها، فلها غرفة خاصة بها للنوم والدراسة، إضافة إلى المرافق الخاصة من مطبخ، وغرفة حاسوب، وصالة تلفاز، ومشغل خاص للمشغولات اليدوية.

وإلى جانب غرفة الشابة (م.أ)، توجد غرفة خاصة للسيدة (ن.ع)، التي تعيش بداخلها هي وطفلها الرضيع الذي يبلغ من العمر ٦ أشهر، بعد أن طردت من منزل زوجها، وكذلك شقيقها الذي لجأت إليه بعد أن طلقها زوجها.

السيدة (ن.ع - 34 عاماً)، تعمل محامية شرعية، تعرضت للعنف بالضرب القاسي من زوجها وشقيقاته، ومن شقيقها أيضاً، لتجد «بيت الأمان» وجهتها للفرار من ذلك الجحيم.

تقول المحامية (ن.ع)، وهي تحمل رضيعها: «أنا محامية شرعية، أعيد حقوق النساء في المحاكم وأمام القضاة، لكنني عاجزة عن إعادة حقوقي من زوجي الذي ظلمني، وشقيقي الذي ضربني وطردني بسبب ميراث أبي».

وسردت رحلة عذاب تعرضت لها في منزل زوجها، قائلة: «كان زوجي يضربني دوماً، وأقسى أنواع الضرب عندما كان يسحبني من شعري ويضرب رأسي في جدران المنزل، عدا حرماني من أبسط مقومات الحياة، وكان سبب هذا العنف شقيقاته اللواتي لم يعجبهن زواجه مني».

تعدد حالات العنف

مؤسسة «بيت الأمان» للحماية المجتمعية للنساء المعنفات، هي مؤسسة حكومية إيوائية استشارية، تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، تأسست عام ٢٠١١، ويقدم «بيت الأمان»، المؤسسة الوحيدة لإيواء النساء المعنفات في غزة، المساعدة للمرأة المعنفة لنيل حقوقها وحفظ كرامتها، وذلك بحسب مديرة مؤسسة بيت الأمان للحماية المجتمعية للنساء في غزة، هنادي سكيك.

وتستقبل المؤسسة حالات تعاني خلافات زوجية، ومشكلات أسرية، واعتداءات جنسية.

وتقول سكيك: «جاءت فكرة المؤسسة، لإيجاد جسم حكومي يحمي المرأة التي تتعرض للعنف بأشكاله كافة: الجسدي، والنفسي، والجنسي، ومساعدتها في الحصول على حقوقها المسلوبة، وإعادة دمجها في المجتمع ومؤسساته».

وتشير إلى أن الحالات التي تستقبلها المؤسسة، هي لسيدات يعانين مشكلات أسرية وخلافات زوجية، ونساء يتعرضن للتعذيب، والإيذاء الجسدي والنفسي.

ويستقبل بيت الأمان شهرياً 50 حالة لسيدات وفتيات معنفات، عبر تحويلهن من المحاكم، والمؤسسات الحقوقية، أو من خلال لجوء الفتاة المعنفة بشكل ذاتي، حيث تقدم لهن المساعدة، حسب عمق مشكلة كل حالة، والتي تتنوع بين استشارة قانونية، أو تدخل عبر المؤسسات الحقوقية ورجال الإصلاح، أو الإيواء داخل مقر البيت.

وتوضح سكيك أن الإيواء داخل مقر بيت الأمان لحالات السيدات مرهون بإمكانية التوصل لإنهاء مشكلة كل حالة، والتي تمتد في معظم الأوقات إلى ستة أشهر.

وتشير مديرة مؤسسة «بيت الأمان» إلى أن عدد الحالات التي استقبلها «بيت الأمان» خلال عام 2018، بلغ 400 حالة ما بين إيواء واستشارة، فيما استقبل البيت حتى منتصف عام 2019 الجاري، 200 حالة، فيما توجد حالياً في البيت 18 شابة وسيدة، إلى جانب طفلين من أبناء السيدات المقيمات.

وتقدم مؤسسة «بيت الأمان» العديد من الخدمات والبرامج المتنوعة للسيدات، منها خدمات حياتية، تشمل الإقامة، والعناية الشخصية، وخدمات إرشادية ونفسية، وكذلك التواصل مع المجتمع الخارجي، كعلاج بيئي لسهولة دمجها مع المجتمع، وتحسين العلاقات الاجتماعية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية مجتمعية، عن طريق المؤسسات الحقوقية ورجال الإصلاح.

جاءت فكرة «المؤسسة»، لإيجاد جسم حكومي، يحمي المرأة التي تتعرض للعنف بأشكاله كافة:

الجسدي، والنفسي، والجنسي، ومساعدتها في الحصول على حقوقها المسلوبة، وإعادة دمجها في المجتمع ومؤسساته.

عدد الحالات، التي استقبلها «بيت الأمان»، خلال عام 2018، بلغ 400 حالة، ما بين إيواء واستشارة، فيما استقبل البيت، حتى منتصف عام 2019 الجاري، 200 حالة.