عبدالله بن زايد ووزير خارجية فرنسا يبحثان هاتفيا العلاقات الإستراتيجية والأوضاع الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما بحث سموه وجان نويل بارو، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.