الإمارات تُدين عملية الدهس الإجرامية في ميونيخ الألمانية

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لعملية الدهس الإجرامية التي وقعت في مدينة ميونيخ الألمانية والتي أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما عبَّرت عن تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق جراء هذا العمل المستهجن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت السلطات الألمانية قد قالت إن سائقا صدم بسيارته مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونخ، اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة 20 شخصا على الأقل.

وقالت الشرطة، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه "تم احتجاز" السائق في موقع الحادث وإنه لم يعد يشكل خطرا.

وقالت إدارة الإطفاء إن 20 شخصا على الأقل أصيبوا، بعضهم في حالة خطيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال رئيس بلدية ميونخ، ديتر رايتر، إنه "مصدوم بشدة" من الحادث، مضيفا أن أطفالا كانوا من بين المصابين.