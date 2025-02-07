اختفاء طائرة ركاب في الجو بولاية ألاسكا

لا يزال البحث جارياً عن طائرة ركاب صغيرة اختفت في الجو خلال طقس شتوي خطير في ريف ألاسكا أمس الخميس.

ووفقا لصحيفة "تليجراف"، تم الإبلاغ عن فقدان طائرة بيرنغ إير كارافان في حوالي الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي (الواحدة صباحاً بتوقيت غرينتش)، بينما كانت متجهة من أونالاكليت إلى نوم وعلى متنها تسعة ركاب وطيار، وفقاً لإدارة السلامة العامة في ألاسكا.

وتعمل السلطات على تحديد آخر إحداثيات معروفة لها.

ويقع مجتمع أونالاكليت الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 690 شخصًا في غرب ألاسكا، على بعد حوالي 150 ميلًا (حوالي 240 كيلومترًا) جنوب شرق نوم و395 ميلًا (حوالي 640 كيلومترًا) شمال غرب أنكوريج.

غادرت الطائرة سيسنا كارافان أونالاكليت في الساعة 2:37 مساءً (11:37 مساءً بتوقيت غرينتش)، وفقد المسؤولون الاتصال بها بعد أقل من ساعة، وفقًا لديفيد أولسون، مدير العمليات في شركة بيرينغ للطيران.

كانت الطائرة على بعد 12 ميلاً (حوالي 19 كيلومتراً) من الشاطئ، وفقاً لخفر السواحل الأمريكي.

وقال السيد أولسون: "يعمل الموظفون في شركة بيرينج للطيران بجد لجمع التفاصيل والحصول على المساعدة في حالات الطوارئ والبحث والإنقاذ".

تخدم شركة طيران بيرينغ 32 قرية في غرب ألاسكا من مراكز في نومي وكوتزيبو وأونالاكليت. تستقبل معظم الوجهات رحلات مجدولة مرتين يوميًا من الإثنين إلى السبت.

وقالت إدارة إطفاء الحرائق التطوعية في نوم في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تجري بحثًا بريًا من نوم والجبل الأبيض.

وأضاف البيان: ”بسبب الطقس والرؤية، نحن محدودون في البحث الجوي في الوقت الحالي“.

وقد طُلب من الناس عدم تشكيل فرق بحث خاصة بهم لأن الطقس خطير للغاية.

كما يساعد الحرس الوطني وخفر السواحل والقوات أيضًا في البحث، وفقًا لإدارة الإطفاء.

وقد أظهرت كاميرا الطقس التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية بالقرب من نومي ظروفًا شبه بيضاء على مدار عدة ساعات بعد ظهر يوم الخميس، ولم يتم الإعلان بعد عن أسماء الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.