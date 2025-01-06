ماكرون: يجب المضي بشكل أسرع وأقوى في مجال الدفاع الأوروبي

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين أن على الأوروبيين "المضي بشكل أسرع وأقوى" لتعزيز صناعاتهم الدفاعية بوجه تصاعد التهديدات.

وقال ماكرون في خطاب القاه بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين في باريس إن "المسألة تكمن في معرفة ما إذا كان الأوروبيون يريدون أن ينتجوا خلال السنوات العشرين المقبلة ما سيحتاجون إليه لأمنهم أم لا" محذرا بأنه "إذا كنا نعول على القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأميركي، عندها سنكون أمام معضلات صعبة وتبعيات إستراتيجية خاطئة".