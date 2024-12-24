"الأونروا": إسرائيل تقتل طفلاً في غزة كل ساعة

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن مقتل طفل فلسطيني كل ساعة في قطاع غزة يأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الأونروا في بيان لها أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 14500 طفل في غزة بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأشارت إلى عدم وجود مبررات لقتل هؤلاء الأطفال في قطاع غزة الذين يخسرون حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم.