الأونروا تقرر وقف تسلم المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم

قررت منظمة “الأونروا” وقف تسلم المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم محملة إسرائيل مسؤولية حماية الشاحنات التي تتم سرقتها.

وقال مفوض الأونروا فيليب لازاريني "لم يكن الطريق للخروج من هذا المعبر آمنًا منذ أشهر وفي 16 نوفمبر، سرقت عصابات مسلحة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات.. حاولنا إدخال عدد قليل من شاحنات الأغذية على نفس الطريق. وقد تم الاستيلاء عليها جميعًا ".

وأضاف أن هذا القرار الصعب يأتي في وقت يتفاقم فيه الجوع بسرعة ولا ينبغي أبدًا أن يكون تسليم المساعدات الإنسانية أمرًا خطيرًا أو يتحول إلى محنة لافتا إلى أن العملية الإنسانية في غزة أصبحت مستحيلة بسبب الحصار المستمر، والعقبات من قبل السلطات الإسرائيلية والقرارت السياسية لتقييد كميات المساعدات والافتقار إلى الأمان على طرق المساعدات واستهداف الشرطة المحلية.