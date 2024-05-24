ماكرون يبحث الوضع في غزة مع وزراء خارجية 4 دول عربية

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل مساء اليوم الجمعة رئيس الوزراء ورئيس الدبلوماسية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وسيستعرض معهم الوضع في الشرق الأوسط في ظل الحرب الدائرة في غزة.

ولم يعط قصر الإليزيه مزيدا من التفاصيل حول لقاء ماكرون مع المسؤول القطري والوزراء السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن هذه "الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف انها تاتي كذلك من أجل "بحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلاً عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين".

وسيزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز باريس أيضا لإجراء مباحثات مع ممثلين عن إسرائيل في محاولة لاحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، على ما أفاد مصدر غربي مطلع على الملف الجمعة.

ويتوقع أن تجرى زيارة برنز إلى العاصمة الفرنسية الجمعة أو السبت وتأتي بعدما أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمعاودة المباحثات التي تهدف من خلالها إلى الافراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة في مقابل وقف لإطلاق النار.