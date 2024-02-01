بايدن بصدد إصدار امر يستهدف عنف المستوطنين في الضفة الغربية

كرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن وثائق ومسؤول أميركي ومساعد في الكونغرس أن من المتوقع أن يصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية .

وأضافت أن من المقرر أن يصدر الأمر في وقت لاحق اليوم الخميس، بحسب الوثائق والمسؤول الأميركي، ومن المتوقع أن يشمل عقوبات ضد المستوطنين.

وكان بايدن تحدث ضد الهجمات الانتقامية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في أعقاب هجمات حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر. وتعهد الرئيس الأميركي بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

ومن المتوقع أن يمهد الأمر التنفيذي الطريق لفرض عقوبات على الأفراد الذين شاركوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

بحسب السلطات الفلسطينية، تكثفت هجمات المستوطنين الإسرائيليين منذ بدء الحرب، وأسفرت عن مقتل بعض الفلسطينيين.

وتقول منظمات حقوقية إن المستوطنين أشعلوا النار في سيارات وهاجموا عدة تجمعات بدوية صغيرة، ما أجبرهم على الرحيل إلى مناطق أخرى.