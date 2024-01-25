الرئيس المصري يتهم إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة

اتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إسرائيل اليوم الأربعاء بعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة .

وقال السيسي أمام جمع من الضباط ومسؤولي الدولة "هذا شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه بسبب الصراع على إطلاق الرهائن. إنهم يستخدمون هذا كوسيلة من وسائل الضغط على السكان".

وقال السيسي "حجم الشاحنات التي كانت تدخل إلى غزة يوميا 600 شاحنة (قبل الحرب). وحاليا لم نتجاوز في أعلى تقدير 200 إلى 220 شاحنة. كيف يعيش هؤلاء الناس؟".

وتابع الرئيس المصري قائلا "معبر رفح مفتوح على مدار الأربع وعشرين ساعة سبعة أيام طوال 30 يوما. لكن الإجراءات التي تتم من الجانب الآخر، إسرائيل، حتى نستطيع إدخال المساعدات دون أن يتعرض لها أحد هي ما تؤدي إلى ذلك"، وذلك في إشارة إلى الإجراءات الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إن دورها هو فقط فحص المساعدات المقدمة لغزة وذلك لدواع أمنية نافية تعطيل أو رفض دخولها.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وكالة تابعة للجيش الإسرائيلي تنسق عمليات تسليم المساعدات مع الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية، في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء "عملية التفتيش لدينا تتسم بالكفاءة...لا يوجد حد لحجم المساعدات الذي يمكن أن يدخل غزة".

وقبل أيام، أصدرت مصر ردا مطولا على تصريحات إسرائيلية أشارت إلى أن الحدود بين مصر وغزة ليست آمنة.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر في بيان يوم الاثنين "هذه الادعاءات لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر، وتطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لها" .