كييف تعلن مسؤوليتها عن هجوم جديد استهدف مستودعا للنفط في روسيا

أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية فرانس برس أن أوكرانيا تقف وراء هجوم أدى إلى حريق هائل في مستودع للنفط في غرب روسيا الجمعة.

يعد الهجوم الثاني الذي يستهدف مستودعا روسيا للنفط خلال يومين بعدما أعلنت كييف مسؤوليتها عن هجوم آخر على منشأة لتخزين النفط في منطقة لينينغراد الروسية الخميس.

استهدفت كييف البنى التحتية المرتبطة بالنفط والغاز على مدى النزاع المتواصل منذ نحو عامين في عمليات تشدد على أنها للرد على ضربات ضد الأراضي الأوكرانية.

استهدف هجوم الجمعة مستودعا في بلدة كلينتسي الواقعة على بعد حوالى 70 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية.

وأكد مصدر أمني أوكراني لفرانس برس أن إدارة الاستخبارات الرئيسة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية نفّذت الضربة، من دون تقديم تفاصيل.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان يتصاعد فوق منشأة كلينتسي بعد الهجوم الذي قال مسؤولون روس إنه تم بواسطة مسيّرة.

وأعلنت روسيا بأنها أسقطت مسيّرة أوكرانية فوق المنطقة لكنها ألقت "ذخيرة" على المستودع قبل اعتراضها، ما أدى إلى اندلاع النيران.

وأشار حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إلى عدم سقوط ضحايا فيما أكد اندلاع حريق في المستودع حيث شاركت 13 عربة إطفاء في إخماد النيران.