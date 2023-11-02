منظمة الصحة العالمية تدعو إلى توفير ممرات آمنة إلى مستشفيات غزة

دعت منظمة الصحة العالمية إلى توفير ضمانات أمنية لمرور شحنات المساعدات الطبية للعيادات في غزة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية مايك ريان اليوم الخميس في جنيف، إن الأطراف المتحاربة تعرقل نقل إمدادات الإغاثة داخل غزة، فيما يكاد يستحيل الحصول على ضمانات أمنية منهم.

وذكر ريان: "سئمت سماع كل هذه الضمانات غير الموجودة في الواقع على الأرض للأشخاص الذين نعمل معهم". كما أوضح أن منظمة الصحة العالمية ليست على علم بأي قواعد لحركة حماس في مستشفيات غزة.

وأقر ريان بأنه رغم أن منظمة الصحة العالمية على اتصال وثيق بالطاقم الطبي على الأرض، ما يحدث أسفل هذه العيادات ليس معلوما للمنظمة.

وشدد ريان على أنه إذا كان يجب أن يتم إخلاء المستشفيات في غزة بناء على طلب إسرائيل، فيجب على إسرائيل، بوصفها قوة الاحتلال، أن تسهل النقل الآمن للمرضى إلى مراكز علاج بديلة بالتنسيق مع السلطة الصحية المسؤولة.