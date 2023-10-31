إسرائيل تضرب 600 هدف في غزة خلال 24 ساعة.. وتقطع الطريق بين الشمال والجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه ضرب أكثر من 600 هدف في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، موضحاً في بيان أنه قتل العشرات من عناصر حركة «حماس» المتحصنين في أبنية وأنفاق، وأشار إلى أن إحدى طائراته استهدفت مبنى كان في داخله عنصر، وضربت أخرى موقعاً لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع في منطقة جامعة الأزهر بمدينة غزة، في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي.

ودخلت دبابات إسرائيلية، أمس، حياً على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيس بين شمال القطاع وجنوبه، وقال شهود لوكالة فرانس برس، إن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة، وقطعت شارع صلاح الدين الذي يربط الشمال بالجنوب، وأطلقت النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك.

وفي القدس الشرقية، أصيب شرطي إسرائيلي بجروح، أمس، بعدما طعنه فلسطيني، أعلنت الشرطة في وقت لاحق أنها قتلته، فيما قُتل خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينتي جنين والخليل في الضفة الغربية، خلال عملية للجيش الإسرائيلي، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن أكثر من 100 مركبة عسكرية اقتحمت مدينة جنين من محاور عدة، برفقة جرافتين عسكريتين.

وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على حماية المدنيين في غزة، وطالبت بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على الفور، وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة دفاع إسرائيل عن نفسها، لكن بطريقة تتماشى مع القانون الدولي الذي يكفل حماية المدنيين. وشدد بايدن أيضاً على أهمية «تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المدنيين في غزة»، حيث تشهد الإمدادات نقصاً كبيراً في القطاع المحاصر.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها سمحت لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بدخولها، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع حرب غزة، موضحة أنه تمت الموافقة على دخوله بناءً على طلب دول أخرى للتعجيل بمغادرة الرعايا الأجانب من قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستمنع دخول ممثلي الأمم المتحدة، بعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي انتقد فيها الهجمات الإسرائيلية في غزة، وتحدث عن انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد أعلن أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمكن أن يشكل «جريمة»، وذلك بعد زيارته معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة، أول من أمس، حيث تتكدس المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وقال خان: «يجب على إسرائيل أن تضمن، بلا تأخير، حصول المدنيين على الغذاء والدواء في غزة».

وأضاف: «في رفح، رأيت شاحنات عالقة، مليئة بالسلع والمساعدات الإنسانية، بعيداً عن الأفواه الجائعة لسكان غزة وجروحهم»، موضحاً أنه «يحقق في الجرائم التي قد تكون ارتُكِبت في إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري، وأيضاً في الأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية، وذلك في إطار التحقيق الرسمي الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية عام 2021 حول الأراضي الفلسطينية».

وقُتل في القصف الإسرائيلي على غزة أكثر من 8000 شخص، وقتل أكثر من 110 فلسطينيين بأيدي جنود أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب هذا الشهر، فيما قُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل في هجوم «حماس» الذي احتجزت خلاله أيضاً 239 رهينة.

• إسرائيل تسمح بدخول منسق الإغاثة في حالات الطوارئ رغم الخلاف مع الأمم المتحدة.