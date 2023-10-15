الإمارات تفتتح مستشفى ميدانياً للشعب الأفغاني المتضرر جراء زلزال هيرات

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن البدء بتنفيذ عملية إنسانية في منطقة هيرات في جمهورية أفغانستان الإسلامية، لتقديم المساعدات الأساسية والضرورية للشعب الأفغاني المتضرر جراء الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة.

وقد تم البدء بفتح مستشفى ميداني لمد يد العون للمتضررين في الساعات الأولى من صباح أمس، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية، وذلك لتوفير الرعاية الصحية الضرورية والقيام بعمليات جراحية متقدمة للمصابين.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم، ومد يد العون لهم، والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة.

وأرسلت دولة الإمارات أمس طائرتي مساعدات بحمولة 53 طناً لمتضرري الزلزال الذي ضرب منطقة غرب أفغانستان أخيراً، ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي وجّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتضمنت المساعدات طروداً غذائية من السلع الأساسية و500 خيمة للإيواء العاجل في إطار تنويع جهود الإغاثة الإماراتية لتوفير الاحتياجات الأساسية للآلاف من السكان المتضررين من الزلزال، ويعانون النقص الشديد في توفير احتياجات الحياة اليومية، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وصرح مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، سلطان محمد الشامسي: «لليوم الخامس على التوالي يستمر الجسر الجوي الإماراتي الإنساني في توفير الاحتياجات للشعب الأفغاني الصديق، وبلغ إجمالي عدد طائرات المساعدات التي تم تسييرها حتى الآن خمس طائرات بحمولة مساعدات إجمالية بلغت 140 طناً، بما يشير إلى الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في التخفيف من شدة التداعيات التي خلفها الزلزال الذي حدث أخيراً ونتج عنه الآلاف من الضحايا وتدمير كبير في المنازل».

وأضاف أن «دولة الإمارات وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة تعمل جاهدة وبكل عزم نحو التواجد بجانب الشعب الأفغاني، وتقديم المساندة والدعم الإنساني انطلاقاً من المبادئ الإنسانية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

إغاثة متضرري الإعصار في ليبيا

وفي إطار المساعدات الإماراتية لمتضرري إعصار درنة الليبية، أكملت دولة الإمارات العربية المتحدة 30 يوماً من العطاء الإنساني والدعم المتواصل للشعب الليبي الشقيق من أجل مساعدة المتضررين من إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية في 10 سبتمبر الماضي، على تجاوز تداعيات الكارثة، حيث سيّرت الإمارات جسراً جوياً بلغ عدد طائراته 42 طائرة محملة بالمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية، وبإجمالي حمولات بلغ 967.6 طناً.

وتمثل الاستجابة الإماراتية لإغاثة الأشقاء في ليبيا والوصول إلى المنكوبين في وقت قياسي جزءاً أساسياً من منطلقات العمل الإنساني في الإمارات، حيث أسهمت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المتواجد في ليبيا في العثور على 274 مفقوداً في درنة الليبية بعد عمل دؤوب على سواحل المدينة.