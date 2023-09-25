مريم المهيري تدعو العالم إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة في «COP28»

دعت وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف «COP28»، مريم بنت محمد المهيري، دول العالم إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها المؤتمر الذي ينطلق نوفمبر المقبل في دولة الإمارات، وحثتهم على اغتنام هذه الفرص لدفع العمل المناخي إلى الأمام، مع التركيز بشكل خاص على تحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة. جاء ذلك خلال اجتماعاتها رفيعة المستوى التي عقدتها أخيراً على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت المهيري أهمية العمل الجماعي لإنشاء أنظمة غذائية أكثر استدامة، مسلطة الضوء على الأهمية التي توليها دولة الإمارات للأغذية والزراعة في جدول أعمال «COP28».

وأشارت إلى تأييد دولة الإمارات مبادرة «تنمية القرم»، وأعلنت عن الاجتماع الوزاري لأشجار القرم الذي سيتم استضافته خلال مؤتمر «COP28» في «يوم الطبيعة والمحيطات واستخدام الأراضي» لدفع المناقشات نحو الأمام وإلى أفق أرحب لتطوير الحلول القائمة على الطبيعة. وأوضحت خلال مشاركتها في حلقة نقاشية وزارية حول النظم الغذائية نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أهمية أجندة مؤتمر «COP28» للنظم الغذائية والزراعة، والتي تركز على أربعة مجالات رئيسة للعمل الذي تقوده البلدان، وقيادة الجهات الفاعلة غير الحكومية وعملها، وتوسيع نطاق الابتكار، والتمويل.

ودعت جميع الدول إلى تجسيد القيادة الوطنية من خلال التوقيع على أول إعلان إماراتي على الإطلاق بشأن النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، وقالت إن هدف دولة الإمارات هو زيادة تحفيز العمل الجماعي لتحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة.