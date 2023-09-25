عبدالله بن زايد يبحث مع غوتيريش الشراكة بين الإمارات والأمم المتحدة والمستجدات الإقليمية والعالمية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتناولت مباحثات سموه مع غوتيريش الشراكة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة في مختلف المجالات، منها الإنسانية والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية المستدامة.

كما استعرض الجانبان مخرجات عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن خلال 2022-2023، وإسهامات الدولة البارزة في العمل متعدد الأطراف لخدمة السلم والأمن الدوليين، واستجابتها الإنسانية الفورية لكل التحديات العالمية، بالإضافة إلى جهودها الرائدة ومبادراتها المبتكرة لمعالجة العديد من التحديات الملحة وفي مقدمتها تغير المناخ.

كما ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع غوتيريش، استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي.

وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تؤمن بأن تسريع الاستجابة العالمية لتغير المناخ، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، هو كل لا يتجزأ، وتتطلع خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» إلى العمل مع الأمم المتحدة وكل دول العالم من أجل تحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص للتنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، بما يسهم في حماية مستقبل الأجيال المقبلة.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات حرصت على وضع التغير المناخي في صميم استراتيجيتها التنموية، وعملت في هذا الصدد على تنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة والعملية بالتعاون مع شركائها في مختلف أنحاء العالم.

كما ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع غوتيريش، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين.

وأكد سموه على نهج دولة الإمارات الثابت في العمل مع الأمم المتحدة من أجل ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار العالمي، ودعم كل الجهود المبذولة لإيجاد الحلول السلمية لأية نزاعات، والتركيز على مسارات البناء والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلع إليها الشعوب.

حضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، ونائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد عيسى بوشهاب، والمدير العام والممثل الخاص للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، السفير ماجد السويدي.

وزير الخارجية:

• «دولة الإمارات تؤمن بأن تسريع الاستجابة العالمية لتغير المناخ وتعزيز السلم والأمن الدوليين هو كلٌّ لا يتجزأ».

• «الإمارات تدعم كل الجهود المبذولة لإيجاد الحلول السلمية لأية نزاعات، والتركيز على مسارات البناء والتنمية».