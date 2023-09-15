الجيش الأوكراني يهاجم دفاعات جوية روسية غرب شبه جزيرة القرم

قال الجيش الأوكراني، أمس، إنه دمر نظام دفاع جوياً روسياً قرب بلدة إيفباتوريا غربي شبه جزيرة القرم، وذلك في هجوم خلال الليل، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيّرات هجومية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارات مدوّية وعمود دخان متصاعداً في السماء ليلاً من حريق مشتعل. وقال مصدر بالمخابرات الأوكرانية لـ«رويترز» إن الهجوم أسفر عن تدمير نظام دفاع جوي روسي من طراز «تريومف» في عملية مشتركة لجهاز الأمن الأوكراني والقوات البحرية.

وكان المصدر قد قال إن الطائرات المسيرة عطلت أولاً نظام الدفاع الجوي بمهاجمة الرادار واللاقط الهوائي به، قبل توجيه صاروخي كروز من طراز نبتون، صناعة أوكرانية، لأجهزة الإطلاق بالنظام. ويقول محللون عسكريون إن أوكرانيا عدلت صواريخ نبتون المضادة للسفن لتهاجم أهدافاً أرضية.

ويأتي الهجوم بعد يوم من إطلاق أوكرانيا صواريخ على ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، مقر أسطول البحر الأسود الروسي، في هجوم يشير إلى قدرات أوكرانيا الصاروخية المتنامية.

من جهتها، أعلنت موسكو تدمير خمس مسيّرات بحرية أمس في البحر الأسود، وإسقاط عدد من الطائرات بدون طيار فوق شبه جزيرة القرم، من دون ذكر ضحايا.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان عبر «تليغرام»، «حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة سفينة الدوريات سيرغي كوتوف في أسطول البحر الأسود بوساطة خمس مسيّرات بحرية».

وأكدت الوزارة أن السفينة الروسية دمرت المسيّرات الخمس من دون أن تفيد عن أضرار أو ضحايا.

وسبق أن استهدفت كييف سفينة الدوريات ذاتها مرتين على الأقل هذا الصيف، بحسب موسكو.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء تدمير ثلاث مسيّرات بحرية أوكرانية في البحر الأسود من دون أن تحدد هدف هجومها.

كما أعلنت الوزارة تدمير ثلاث مسيرات بحرية كانت تحاول مهاجمة مجموعة سفن من الأسطول الروسي.

وفي شبه جزيرة القرم، أفادت وزارة الدفاع أن «الدفاعات الجوية دمرت 11 مسيّرة جوية»، باكراً صباح أمس، من دون ذكر إصابات أو أضرار.

وقال المتحدث باسم مجموعة «الجنوب» القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية جورجي ميناشفيلي، لوكالة تاس الروسية للأنباء أمس، إن المجموعة القتالية دمرت مركز قيادة أوكرانياً، ومركز التحكم في الطائرات المسيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف ميناشفيلي «قصفت مدفعية المجموعة القتالية موقع انتشار مؤقتاً للواء الميكانيكي 110، التابع للجيش الأوكراني، ومركزاً للتحكم في الطائرات المسيرة، ومركز قيادة في كراسنوجوروفكا وأفدييفكا»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

من جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا أمس أنها استعادت من القوات الروسية السيطرة على قرية أندريفكا الواقعة جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية، علماً أنها أحد محاور الهجوم المضاد الذي تشنه كييف منذ يونيو.

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، على «تليغرام» «أندريفكا لنا»، لافتة إلى أن المعارك مستمرة في هذا القطاع والمناطق المجاورة له قرب باخموت.

وأضافت «على الجانب الشمالي، يحاول الروس استعادة ما خسروه. وعلى الجانب الجنوبي نحرز تقدماً».