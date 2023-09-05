دبي.. إطلاق تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2022-2023

احتضنت مدينة دبي اليوم حفل إطلاق تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2022-2023 بدعم ورعاية من جمعية الصحفيين الإماراتية وبمشاركة ممثلين عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية بالإضافة إلى حضور العديد من الصحفيين ضمن اللجنة الدائمة للحريات في الاتحاد.

ورحب رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي، بالضيوف العرب مشيدا بالجهود التي يبذلها اتحاد الصحفيين العرب لتعزيز حرية الصحافة وواقعها بشكل عام في المنطقة العربية ودورها البارز في تنظيم هذا الحدث التاريخي.

وأعرب عن سعادته بأن يكون هذا الحفل هو الفعالية الأولى التي تستضيفها الجمعية منذ انضمامها لاتحاد الصحفيين العرب مؤكدا أنه تم إعداد هذا التقرير بمنتهى الشفافية.

من جانبه أثنى رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، على الجهد الكبير المبذول من قبل جمعية الصحفيين الإماراتية لإنجاح هذا الحدث المميز الذي تستضيفه دبي لأول مرة ووجه جزيل شكره لدولة الإمارات على الدعم الكبير للصحافة والصحفيين مؤكدا أهمية حرية الصحافة والصحفيين وضرورة دعمها وتعزيزها في جميع أنحاء الوطن العربي.

وقال اللامي إن دعم الحريات الصحفية له أشكال عدة معنوية ومادية كذلك يجب أن تقف الصحف والصحفيون بجانب حكوماتهم من أجل الوصول لأجواء حرية، مشيدا بتقرير حالة الحريات الصحفية الذي يمثل واقع الحريات في الوطن العربي لما يتضمنه من أرقام وتفصيلات هامة ويؤكد ضرورة الإيمان بحرية الصحفيين في وطننا العربي.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الحريات في الاتحاد العام للصحفيين العرب عبد الوهاب الزغيلات، بسعادته الكبيرة بوجوده في دبي واجتماعه مع الزملاء الصحفيين من الوطن العربي لمناقشة واقع الحريات الصحفية.

وشدد على أنه لا بد من الاهتمام بموضوع التشريعات والقوانين الناظمة للحريات الصحفية في العالم العربي وعلى النقابات اتخاذ مواقف واضحة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للحريات الصحفية.

والجدير بالذكر أن تقرير حالة الحريات الصحفية في العالم العربي 2022-2023 استند إلى بيانات ومعلومات شاملة وأرقام حول حالة حرية الصحافة في العالم العربي وتميز الحفل أيضا بفرصة للحوار والنقاش بين الحاضرين حول سبل دعم وتعزيز حرية الصحافة في الوطن العربي وكان جدلا خلاقا.