أوكرانيا تعلن عن «نجاحات» في الجنوب والشرق

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، أمس، إن القوات الأوكرانية حققت «نجاحات» جديدة في الجنوب والشرق في سعيها إلى مواصلة الهجوم ضد القوات الروسية، فيما ظهر مقطع فيديو جديد «مثير للجدل» لقائد «فاغنر».

وتحقق القوات الأوكرانية تقدماً بطيئاً وسط حقول الألغام والخنادق الروسية التي تعرقل تقدمها نحو الجنوب، حيث تستهدف الوصول إلى بحر آزوف وشق صفوف القوات الروسية. وقالت ماليار على «تيليغرام»: «هناك بعض النجاحات، خصوصاً في اتجاه نوفودانيليفكا-نوفوبروكوبيفكا»، في إشارة إلى قريتين في الجنوب الشرقي في منطقة زابوريجيا.

وتقع نوفوبروكوبيفكا إلى الجنوب من تجمع روبوتاين السكاني الاستراتيجي الذي قالت أوكرانيا، الإثنين الماضي، إنها حررته.

وقالت ماليار أيضاً إن القوات الأوكرانية تمضي قدماً في عملياتها الهجومية جنوبي مدينة باخموت المدمرة في الشرق التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو.

وتحدث الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، عن «تحركات إيجابية» على جبهة باخموت، لكنه لم يسهب في التفاصيل.

وقالت ماليار إن قتالاً عنيفاً اندلع في قرى كليشكيفكا وكورديوميفكا وأندرييفكا.

وأضافت أن قتالاً «نشطاً» يدور أيضاً على جبهة ليمان في الشرق، حيث حاولت القوات الروسية التقدم قرب قريتي نوفويجوريفكا وبيلوجوريفكا في منطقة لوغانسك.

وفي المقابل، قال حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إن عناصر من القوات الخاصة الأوكرانية وصفهم بـ«المخربين» حاولوا تنفيذ سلسلة من «الأعمال الإرهابية في منشآت بنية تحتية للطاقة»، ومنشآت عسكرية، الأربعاء.

وأضاف في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «في منطقة نافلينسكي، تمت تصفية مسلحين اثنين واعتقال خمسة، ثلاثة منهم كانوا أصيبوا» في سياق التدابير القتالية.

وتبعد منطقة نافلينسكي نحو 40 كيلومتراً (25 ميلًا) عن الحدود الأوكرانية.

ولفت بوغوماز إلى أن المجموعة استخدمت بنادق آلية أميركية الصنع وقنابل يدوية وذخائر بمواصفات مطابقة لمعايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ناشراً صورة لأسلحة مصادرة.

وقال في منشور آخر، إن ثلاث مسيّرات أسقطت فوق المنطقة، الخميس، من دون وقوع إصابات.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، في بيان، أنه «أحبط» التوغل الحدودي، الأربعاء.

وظهر تسجيل جديد ينسب إلى مؤسس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، وهو موجود - على ما يبدو - في إفريقيا قبل أيام من مقتله، يتناول التكهنات بشأن سلامته والتهديدات المحتملة لأمنه. ويقول بريغوجين في التسجيل المصور القصير الذي نشرته قناة «جرايزون» (منطقة رمادية) المرتبطة بمجموعة «فاغنر» على تطبيق «تيليغرام»: «بالنسبة لمن يناقشون ما إذا كنت على قيد الحياة أم لا وكيف حالي، الآن عطلة نهاية الأسبوع، النصف الثاني من أغسطس 2023، أنا في إفريقيا». وأضاف ملوّحاً بيده: «بالنسبة للأشخاص الذين يحبون مناقشة القضاء عليّ أو على حياتي الخاصة، أو مقدار ما أكسبه أو أي شيء آخر، كل شيء على ما يرام».

وطابقت ملابس بريغوجين المموهة وقبعته، وكذلك الساعة في يده اليمنى، ما ظهر عليه في فيديو نشر في 21 أغسطس، وزعم أيضاً أنه صور في إفريقيا.

وتشير عبارة «عطلة نهاية الأسبوع» إلى أن التسجيل المصور الأحدث لابد أنه صور في 19 أو 20 أغسطس قبل ثلاثة أيام أو أربعة فقط من مقتله في حادث تحطم طائرة شمال موسكو في 23 أغسطس. وتعكس التصريحات في الفيديو، إدراك بريغوجين للمخاطر التي تهدد حياته.

وجرت مراسم دفن بريغوجين، الثلاثاء، في مقبرة بوروخوفسكوي بمسقط رأسه في سان بطرسبرغ.