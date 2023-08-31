طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى أمدجراس التشادية

وصلت طائرة مساعدات إماراتية إلى مدينة أمدجراس في تشاد، تحمل مساعدات إنسانية متنوعة للمجتمع المحلي، حيث كان في استقبالها الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد.

ويتكون الفريق الإنساني من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في تشاد.

وقال ممثل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، محمد خميس آل علي، إن شحنة المساعدات هذه تأتي ضمن سلسلة الشحنات التي وصلت الى مدينة أمدجراس التشادية، وذلك بعد الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق الإنساني إلى قرى أمدجراس وتلمس احتياجات الأهالي، والسعي إلى توفير هذه الاحتياجات في أقرب وقت ممكن.

ويواصل الفريق تقديم كل أشكال الدعم للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، تجسيداً لدور الإمارات الريادي في مجالات العمل الخيري والإنساني. ويقوم مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد بالعمل الميداني والزيارات للقرى في أمدجراس، وذلك لتوفير احتياجات للمجتمع المحلي واللاجئين السودانيين، والعمل على توزيع المساعدات الغذائية، وكذلك الرصد الميداني للاحتياجات الأساسية.