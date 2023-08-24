محمد بن زايد ومحمد بن راشد يرحبـان بانضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس»

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بانضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، حيث اتفقت دول المجموعة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية في جوهانسبرغ على منح الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، العضوية الكاملة اعتباراً من الأول من يناير 2024.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على منصة «إكس»: «الموافقة على انضمام دولة الإمارات لمجموعة البريكس يمثل نجاحاً لسياستها الدولية المتوازنة بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله.. كما يمثل انضمام الدولة لهذه المجموعة امتداداً لفلسفتها القائمة على بناء شراكات دولية إيجابية متعددة الأطراف، ويرسخ مكانتها الاقتصادية والتجارية الدولية كشريك موثوق يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه. وستبقى الإمارات مستمرة في نهجها القائم على دعم السلام والأمن والتنمية العالمية».

ومن جانبه، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على منصة «إكس»، إن «انضمام دولة الإمارات لمجموعة البريكس هو انعكاس لرؤى وتوجهات أصحاب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتمثلة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رئيسي للتجارة والتنمية الاقتصادية، وتعزيز شراكات دولية متعددة الأطراف ودعم الازدهار الاقتصادي عبر استراتيجيات مبتكرة. الإمارات مستمرة في سعيها لبناء اقتصاد مستدام واستكشاف الفرص الجديدة وفق رؤى قيادتنا الرشيدة وبما يعزز الرفاه والسعادة للشعوب».

ويسهم انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس» في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم، لاسيما دول «بريكس» التي تمثل مجموعة من الاقتصادات الواعدة والكبرى.

وتتزايد أهمية انضمام الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس» باعتبارها تمثل مجتمعة أكثر من 42% من سكان العالم بحسب بيانات الأمم المتحدة، وأكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق بيانات البنك الدولي، وبالتالي يمكن أن يوفر التبادل التجاري فرصاً جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق العالمية لاسيما بعد أن عملت دولة الإمارات خلال السنوات الـ50 الماضية على تعزيز الشراكات الدولية ودعم القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته.

وسيسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس» في تعزيز دور الإمارات قوة اقتصادية عالمية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الإمارات ودول العالم، لاسيما أنها من أسرع الدول نمواً ومن ثم فإن تمكين علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر المزيد من الشراكات يسهم في مزيد من النمو والتطور والتنمية.

وطوال السنوات الماضية، نجحت دولة الإمارات في تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم ووقعت العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتصل تجارتها غير النفطية إلى مستويات تاريخية خلال العام الماضي.

وتسير دولة الإمارات بخطى حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة من خلال تعزيز الشركات الدولية، ومع انضمامها إلى «بريكس» وباعتبار الإمارات إحدى القوى الاقتصادية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم فإن التعاون مع «بريكس» سيسهم في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما يمكن أن يساعد هذا الدور في تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ودول «بريكس»، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، وتعزيز التعاون بين الإمارات ودول بريكس في مجال الابتكار والبحث والتطوير، حيث تمتلك دول بريكس قاعدة علمية وتكنولوجية كبيرة، ويمكن أن يوفر التعاون في هذا المجال فرصاً جديدة للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.

ويساعد انضمام الإمارات إلى دول «بريكس» أيضاً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، إذ تمثل دول «بريكس» مجتمعة مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر، كما يمكن أن يفتح المزيد من الأفق والخيارات أمام الشركات ورؤوس الأموال الإماراتية، لاسيما أن سياسة الدولة تركز على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل من خلال الاعتماد على استراتيجيات مبتكرة وبناء اقتصاد يستند على المعرفة والتنوع وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.

محمد بن زايد:

• «نتطلع إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».

محمد بن راشد:

• «انضمام الإمارات إلى بريكس يرسخ مكانتها الاقتصادية والتجارية الدولية».