الإعلام الإثيوبي: زيارة محمد بن زايد تعكس قوة العلاقات بين البلدين

تصدّرت أنباء زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى إثيوبيا، اهتمامات الصحف ووسائل الإعلام الإثيوبية الصادرة، أمس، مؤكدة أن زيارة صاحب السموّ رئيس الدولة لإثيوبيا تعكس قوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن العلاقات المتنامية بين البلدين متجذرة في الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة.

وقالت صحيفة «إثيوبيان مونيتور»: «إن توقيع دولة الإمارات وإثيوبيا مجموعة من الاتفاقيات في عدد من المجالات، تعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، خصوصاً من خلال مبادرات التنمية المستدامة».

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حرصا خلال الاجتماع الثنائي بينهما على التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين إثيوبيا ودولة الإمارات، كما أعربا عن التزام البلدين ببناء جسور أقوى لمصلحة كلا الشعبين.

أما صحيفة «أديس ستاندرد»، فقد شددت على قوة العلاقات بين دولة الإمارات وإثيوبيا، مشيرة إلى حرص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على التأكيد على أن العلاقات المتنامية بين البلدين متجذرة في الاحترام المتبادل العميق والرؤية المشتركة للتقدم المتبادل، مشدداً على مواصلة التعاون والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي الإطار نفسه، أكد تقرير لموقع «أفريكان بيزنيس» على أهمية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، أول من أمس، بحضور صاحب السموّ رئيس الدولة، ورئيس الوزراء الإثيوبي، مشيراً إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير الشراكات وتنويع المشاركة في مختلف المجالات لدفع التنمية والازدهار في كلا البلدين.