الإعلام الإثيوبي: زيارة محمد بن زايد تعكس قوة العلاقات بين البلدين

تصدرت أنباء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لإثيوبيا، اهتمامات الصحف ووسائل الإعلام الإثيوبية الصادرة اليوم، مؤكدة أن زيارة صاحب السمو رئيس الدولة لإثيوبيا تعكس قوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات مشيرة إلى أن العلاقات المتنامية بين البلدين متجذرة في الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة.

فقالت صحيفة إثيوبيان مونيتور إن توقيع دولة الإمارات وإثيوبيا مجموعة من الاتفاقيات في عدد من المجالات تعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي خاصة من خلال مبادرات التنمية المستدامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حرصا خلال الاجتماع الثنائي بينهما على التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين إثيوبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة كما أعربا عن التزام البلدين ببناء جسور أقوى لصالح كلا الشعبين.

أما صحيفة أديس ستاندرد فقد شددت على قوة العلاقات بين دولة الإمارات وإثيوبيا مشيرة إلى حرص رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى التأكيد على أن العلاقات المتنامية بين البلدين متجذرة في الاحترام المتبادل العميق والرؤية المشتركة للتقدم المتبادل، مشدداً على مواصلة التعاون والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي الإطار نفسه أكد تقرير لموقع أفريكان بيزنيس على أهمية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمس بحضور صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورئيس الوزراء الإثيوبي مشيرا إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير الشراكات وتنويع المشاركة في مختلف المجالات لدفع التنمية والازدهار في كلا البلدين.