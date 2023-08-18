الإمارات توزّع 200 رأس ماشية على الأسر المعوزة في أم جرس التشادية

قام الفريق الإنساني الإماراتي الموجود في مدينة أم جرس التشادية، بتوزيع 200 رأس ماشية على الأسر المعوزة في منطقة الحلة التابعة للمدينة، وذلك استمراراً لمبادرات الإغاثة الإنسانية التي يقوم بها الفريق.

وتهدف المبادرة الجديدة لتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر، وكان الفريق الإنساني قد وزع خلال الأيام الماضية سلال غذائية، استفاد منها ما يزيد على 1128 أسرة من سكان المنطقة نفسها.

ويتكون الفريق الإنساني من مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وقال مدير مكتب تنسيق المساعدات الخارجية في تشاد علي عبيد البريكي، إن الفريق الإنساني الإماراتي الموجود في مدينة أم جرس يبذل جهوداً متواصلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأشقاء السودانيين اللاجئين إلى تشاد، وللمجتمع المحلي، خصوصاً الأسر المعوزة والفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء. وتقدم البريكي بالشكر إلى حكومة تشاد على التسهيلات التي تقدمها لتمكين الفريق الإماراتي من تقديم مساعداته في أم جرس وضواحيها، مؤكداً أن الإمارات وبتوجيهات من قيادتها ملتزمة تقديم كل أشكال الدعم الغذائي والطبي لسكان المنطقة للتخفيف من معاناتهم. من جانبه، أشاد عمدة أم جرس، عبود هاشم بدير، بالجهود الإغاثية الإماراتية، وتلمس احتياجات اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي. وتقدم بالشكر والتقدير إلى الإمارات على دعمها الشعب التشادي، مؤكداً أن الإمارات بلد الإنسانية، وهذه الجهود ليست بغريبة عنها.