الإمارات تفتتح مكتباً تنسيقياً للمساعدات الخارجية في تشاد

افتتح في منطقة أمدجراس في جمهورية تشاد ثاني مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة في الخارج، في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب التشادي الصديق، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير الدعم الإنساني والإغاثي كافة من قبل المؤسسات الإنسانية الإماراتية للاجئين السودانيين في تشاد.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي، إن افتتاح المكتب يأتي في سياق استكمال مسيرة النجاح، وتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة المساعدات الخارجية، حيث جاء قرار مجلس الوزراء رقم 4/5 لعام 2022 لتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في دولة الإمارات، وإنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة بالخارج تعنى بشؤون المساعدات الخارجية في عدد من الدول المستفيدة من المساعدات المقدمة من الجهات المانحة الإماراتية.

وأشار الشامسي إلى تحديد مجموعة من الأدوار المهمة للمكاتب التنسيقية، بهدف تعزيز كفاءة وتنافسية المساعدات وفق أفضل المعايير الدولية، مثل الإشراف على ملف المساعدات الخارجية الإماراتية في الدول المستفيدة، وتنسيق جهود الجهات المانحة الإماراتية، بما يضمن فعالية ما تقدمه للمستفيدين، والمتابعة المستمرة للمشاريع وبرامج المساعدات.

وزار الشامسي والوفد المرافق المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة فيه، حيث استقبل المستشفى منذ افتتاحه 2841 حالة مرضية.

حضر مراسم افتتاح المكتب حاكم ولاية أنيدي شرق التشادية إسحق مالوا جاموس، ومدير مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد علي محمد البريكي، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات الإنسانية الإماراتية.