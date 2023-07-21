سلطان الجابر: توجيهات القيادة في الإمارات تركز على احتواء الجميع في العمل متعدد الأطراف

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، أن رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على احتواء الجميع في العمل متعدد الأطراف، خاصة دول الجنوب العالمي، لتحقيق النجاح في مواجهة التحديات العالمية، تزامناً مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة الجابر إلى دكّا، حيث التقى رئيسة وزراء جمهورية بنغلادش الشعبية، الشيخة حسينة واجد، ونقل لها تحيات القيادة في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

وتأتي الزيارة في إطار مناقشات الجابر المستمرة مع القادة العالميين، لضمان إنجاز تقدم ملموس وفعال خلال COP28، ومواصلة مشاركة ركائز خطة عمل المؤتمر مع كل الأطراف والمعنيين. وتستند خطة عمل COP28 التي أعلنها، الأسبوع الماضي، خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري حول العمل المناخي في بروكسل إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسبل العيش، ودعم كل هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.

وأكد الرئيس المعيّن لـCOP28 ورئيسة وزراء بنغلادش، التزامهما بالتعاون والعمل البنّاء على حماية المجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ استعداداً لـCOP28. وبصفتها الرئيس السابق لـ«منتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ - مجموعة المعرّضين العشرين»، وهو منتدى عالمي مخصص لدعم الاقتصادات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، أكدت الشيخة حسينة واجد، حرصها على تعزيز العمل المشترك مع الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28) خلال الأشهر المقبلة. وأشادت بجهود الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف الهادفة إلى وضع تعزيز النظم الغذائية في صميم المناقشات المناخية.

وتناول النقاش أيضاً ملف التمويل المناخي، وضرورة تطوير مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، لجذب مزيد من رأس المال الخاص، وأهمية وفاء الدول المانحة بتعهدها بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله.

كما أشاد الدكتور سلطان الجابر بدور الشيخة حسينة في قيادة جهود تعزيز النظم الغذائية والابتكار الزراعي، مؤكداً أن بنغلادش تقدم نموذجاً متميزاً في مجال التكيّف مع تداعيات تغير المناخ. ووافقت واجد على تولي مهمة دعم أجندة COP28 في مجال الغذاء، وشددت على ضرورة إنجاز التحول في النظم الغذائية، وتعزيز الابتكار الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الشيخة حسينة: «أرحب بتركيز COP28 على الحفاظ على الحياة وسبل العيش، ووضع البشر في صميم العمل المناخي، خاصة عبر الاهتمام بتعزيز النظم الغذائية. وآمل أن يتمكن COP28 من إجراء تقييم واقعي للتقدم المحرز، ومعالجة الفجوات المتبقية في آليات التمويل المناخي ومشاركة التكنولوجيا». وأضافت: «بصفتي رائدة في العمل على حماية المجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، أرجو أن يتمكن COP28، في ظل الرئاسة المتميزة للدكتور سلطان الجابر، من تحقيق تقدم ملموس في تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، بما يتماشى مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال COP27».

ودعا الرئيس المعين لـCOP28 بنغلادش إلى الاستمرار في مشاركة حلولها المناخية المبتكرة، مثل أهداف الطاقة المتجددة، ومبادرات التأهب للكوارث، مع البلدان الأخرى الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.

وقال الجابر عقب اللقاء، إن «بنغلادش تدرك الحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ، بسبب ما تواجهه من ظروف قاسية تشمل موجات الحر والفيضانات. ورغم أن بنغلادش تسهم بنسبة 0.25% فقط من إجمالي الانبعاثات العالمية، فإن هدفها بالوصول إلى نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لديها إلى 40% بحلول عام 2040، يؤكد دورها الريادي والمسؤول في مواجهة تغير المناخ». وأشاد بالعمل الملموس والفعال الذي تقوم به رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، لمساندة المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ على الصعيد الدولي، معرباً عن سعادته بالعمل معها لتعزيز الحلول المناخية والاجتماعية والاقتصادية.

وأعربت رئيسة وزراء بنغلادش عن دعم بلادها الكامل لرئاسة COP28، وثقتها بالرئيس المعين للمؤتمر بوصفه من أبرز داعمي العمل المناخي متعدد الأطراف.

وشارك سلطان الجابر أيضاً في ترؤس اجتماع طاولة مستديرة وزاري حول العمل المناخي، استضافه وزير خارجية بنغلادش الدكتور أبوالكلام عبدالمؤمن، ووزير البيئة والغابات والتغير المناخي محمد شهاب الدين. وأكد خلال هذا الاجتماع ضرورة الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. والتقى الجابر خلال الزيارة مبعوث رئيسة الوزراء للعمل المناخي صابر حسين شودري كما التقى طلاباً من كلية دكا السكنية النموذجية. وزار الجابر وزارة الخارجية في بنغلادش، حيث التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلادش محمد شهريار علم.

• سلطان الجابر ورئيسة وزراء بنغلادش يدعوان إلى وضع المجتمعات الأكثر تعرّضاً لتداعيات تغير المناخ في صميم العمل المناخي.