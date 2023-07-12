الأمم المتحدة: استقرار عدد الجياع خلال 2022 لكنه يبقى مرتفعاً جداً

استقرّ عدد الجياع في العالم عام 2022 بعد سبع سنوات من الارتفاع، لكنه يبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد وبعيدا عن المسار ليتم القضاء على الجوع بحلول العام 2030، وفق وكالات تابعة للأمم المتحدة الأربعاء.

وقالت الوكالات الخمس التابعة للأمم المتحدة في تقريرها، إن ما بين 691 مليون شخص و783 مليونا عانوا الجوع العام الماضي، أي ما يقرب من 9,2% من سكان العالم.