الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنين ومخيمها

دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيّمها، من خلال القصف الجوي وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وشددت وزارة الخارجية في بيان، على ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وحثت السلطات الإسرائيلية على عدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤدي إلى تدهور الأوضاع وتوسيع دائرة العنف، وحثتها كذلك على الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وشددت الوزارة على ضرورة إعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار ولإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وأكدت دعم دولة الإمارات لكل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق متصل، دانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، بوصفه «جرائم حرب وانتهاكاً للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية»، ‏وحذرت من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ودانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل، والطواقم الطبية والمراكز الصحية، وتدمير البنية التحتية، وهدم البيوت والمساجد، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

بدوره، استنكر البرلمان العربي بشدة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية على جنين، فضلاً عن قيامها بعمليات اعتقال واسعة، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحية للطرق، ووصف البرلمان في بيان أمس، ما تقوم به قوات الاحتلال بأنه «جريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل»، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية، وطالب بـ«تحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان، ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته، على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة».

ودانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين، وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان: «إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل»، مؤكداً أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة، ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني.

وأكد أبوردينة أن «الشعب الفلسطيني، سيبقى صامداً في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية»، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.

وكان الجيش الإسرائيلي قتل، أمس، تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حيث نفذ عملية توغل في جنين تخللها قصف جوي بطائرات مسيّرة، هي الأوسع منذ نحو 20 عاماً، وشنت إسرائيل العملية الواسعة التي أعلنتها في وقت مبكر أمس، بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين تخللها استخدام الطيران المروحي للمرة الأولى منذ سنوات عدة.

• التوغل الإسرائيلي والقصف الجوي على جنين يعد الأوسع منذ 20 عاماً.

• الجامعة العربية تؤكد أن الاعتداءات تمثل «جرائم حرب» وتقوض مساعي السلام.