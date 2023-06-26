فرنسا تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين بعد هجمات على قرى فلسطينية

أدانت فرنسا، اليوم الاثنين، أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون وتستهدف المدنيين في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، في بيان: "هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف".

وأضافت أن "الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي، ويغذي التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام".

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية من خلال الموافقة على مشاريع استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة، تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة، وتعرض للخطر حل الدولتين الذي يظل الضمان الوحيد لسلام دائم.

وحثت فرنسا من جديد الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في قرارها بالإسراع في إجراءات الترخيص ببناء مساكن في المستوطنات، والتخلي عن الموافقة على مشاريع بناء نحو 5000 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات بالضفة الغربية.