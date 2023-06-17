رئيس الدولة يوجّه بتقديم 7.3 ملايين درهم لدعم بلدية الخليل الفلسطينية

وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتقديم مبلغ 7.3 ملايين درهم دعماً لبلدية مدينة الخليل الفلسطينية، في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتنفِّذ دائرةُ البلديات والنقل – أبوظبي المبادرةَ بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي – الفلسطيني.

وعقدت دائرة البلديات والنقل اجتماعاً لبحث آلية تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم، حضره رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، محمد علي الشرفاء، والوفد الفلسطيني الذي ضمَّ رئيس بلدية الخليل، تيسير أبوسنينة، ورئيس نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني، عمار الكرد، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز آفاق التعاون المشترَك في مجال العمل البلدي.

ورحَّب محمد علي الشرفاء بالوفد الفلسطيني الشقيق، مؤكِّداً اهتمام دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني، والإسهام في تنمية مدينة الخليل، مشيراً إلى أنَّ دعمَ الأشقاء في فلسطين نابعٌ من مواقف الدولة الثابتة في مساندة الأشقاء، وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم.

دعم الأشقاء في فلسطين نابع من مواقف الدولة الثابتة في مساندة الأشقاء، وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم.