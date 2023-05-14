شاهد.. أردوغان يمازح طفلا بصفعة على وجهه خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يوجه صفعة صغيرة إلى وجه طفل كان يقف إلى جانبه في مركز اقتراع، خلال إدلائه بصوته في الانتخابات التركية، الأحد؛ وذلك قبل أن تعلو وجهيهما ابتسامة.

وتبيّن لاحقا أن الطفل الذي كان إلى جانب أردوغان هو حفيده، وقد جاءت الصفعة في إطار مزحة أعقبتها ابتسامات علت وجهي الجد والحفيد.

وظهر الحفيد إلى جانب جدته أمينة، التي بدت في صور عدة وهي تحضنه بيدها. ولازم الحفيد جديه خلال الاقتراع.

وأدلى أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،في مركز انتخابي بمنطقة اسكودار على الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول.

وأظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية اليوم الأحد تقدم أردوغان بعد حصوله على 59.47 بالمئة من الأصوات مقابل 34.79 بالمئة لمنافسه كمال كليتشدار أوغلو، رغم أن منظمي استطلاعات الرأي توقعوا أن يضيق الفارق في السباق المحتدم.

وقالت قناة خبر ترك وقنوات تركية أخرى إن النتائج الأولية إلى جاءت بعد أقل من ساعتين على إغلاق مراكز الاقتراع استندت إلى إحصاء 9.1 بالمئة من الأصوات.

