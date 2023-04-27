الرئيس المعيّن لـ «COP28» يدعو إلى إحراز تقدم في تطوير مؤسسات التمويل الدولية

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات حول العمل المناخي تتمثل في كونه يشكّل فرصة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، لافتاً إلى ضرورة تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر، ليتسنى لكل المعنيين حول العالم وضع أساس راسخ لعقد قمة مناخية ناجحة.

جاء ذلك خلال مشاركة سلطان الجابر عن بُعد في فعالية «إنشاء هيكل مالي دولي للمستقبل: بريدجتاون 2.0»، التي نظمتها رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي.

وكانت ميا موتلي قد أعلنت عن «مبادرة بريدجتاون» خلال مؤتمر الأطراف«COP27» العام الماضي، التي دعت إلى تطوير جذري للهيكل المالي العالمي، وتمهيد الطريق نحو نظام مالي جديد يضخ الموارد المالية دعماً للعمل المناخي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقال سلطان الجابر في كلمته: «تسلط مبادرة بريدجتاون الضوء على أن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف غير قادرة على مواكبة تحديات القرن الـ21، وأن التمويل المناخي غير متوافر بشكل كافٍ وميسَّر وبكلفة مناسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، وأنه عندما يتم تخصيص الأموال، فإنها لا تصل إلى وجهتها المطلوبة بسبب الإجراءات الروتينية، ما يعرض أهداف المناخ والتنمية المستدامة للخطر».

وأضاف: «هناك ضرورة لإنشاء آليات فعالة لتوفير التمويل المناخي للاقتصادات النامية والناشئة، لضمان تفادي مسارات التنمية كثيفة الانبعاثات».

وأوضح الجابر أنه مع تبقي سبع سنوات فقط على موعد تحقيق أهداف «اتفاق باريس»، فقد أصبحت الحاجة إلى التمويل أكثر إلحاحاً، مشدداً على أن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على إيجاد حلول ناجحة لتوفير التمويل المناخي المطلوب.

وأشار الجابر إلى أن زيادة حجم الاستثمارات في الدول الأكثر احتياجاً، وتحسّن القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة بشكل ملموس، يعتمد على إجراء إصلاحات مالية تسهم في توفير مزيد من القروض المُيّسرة بكلفة معقولة، وحشد جهود القطاع الخاص لتمويل الاقتصادات الناشئة والنامية.

وقال: «هناك العديد من الأفكار المقترحة، وهناك إجماع عالمي على الأهداف، لكننا بحاجة إلى ترجمتها بشكلٍ عملي، وتنفيذها من خلال التفكير الإيجابي والذهنية العمليّة، ولدي قناعة راسخة بأن العالم يمتلك العزيمة والإرادة المشتركة الكافية لإحراز التقدم اللازم بحلول مؤتمر الأطراف COP28، ووضع الأساس لقمة مناخية ناجحة، واستعادة الثقة في منظومة العمل متعددة الأطراف، لأن حماية كوكب الأرض والبشر، خصوصاً الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، تعتمد على الجهود التي نبذلها الآن».

سلطان الجابر:

«رؤية القيادة في الدولة حول العمل المناخي تركز على كونه فرصة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام».