توقيف 457 شخصاً وإصابة 441 شرطياً خلال احتجاجات فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، توقيف 457 شخصا وإصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك، أمس الخميس، في فرنسا خلال اليوم التاسع من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.

من جهة ثانية، أكد دارمانان الذي حلّ ضيفا على قناة "سي نيوز" أنه كان هناك 903 حرائق لأثاث حضري وحاويات قمامة خلال التظاهرة النقابية.

وأضاف دارمانان: "كانت هناك الكثير من التظاهرات وتحول بعضها إلى أعمال عنف خصوصا في باريس، مشيدا بجهود الشرطة لحماية أكثر من مليون شخص ممن تظاهروا في أنحاء فرنسا.

وكانت الشرطة حذّرت من أنه يُتوقّع أن تتسلل جماعات مخرّبة إلى تظاهرة باريس، فيما شوهد شبان يضعون أقنعة يحطمون نوافذ ويضرمون النار في حاويات قمامة في المراحل الأخيرة من التظاهرة.

ورفض دارمانان دعوات من المحتجين إلى التخلي عن إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي في ظروف مثيرة للجدل، وقال: "أعتقد أنه لا ينبغي سحب هذا القانون بسبب العنف. إذا حصل ذلك، فهذا يعني أنه ليس هناك دولة. يجب أن نقبل بمناقشة ديموقراطية واجتماعية لكن ليس بمناقشة عنيفة".