الخميس الأسود" يشعل فرنسا.. إضرابات وإغلاقات ومواجهات بين محتجين وقوات الأمن

شهدت العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية أخرى، إضرابات وإغلاقات واحتجاجات حاشدة وصفت بـ “ضخمة”، تحت ما سمي “الخميس الأسود”، وذلك رفضاً لقانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أقرته الحكومة قبل أسبوع باللجوء إلى مادة دستورية دون الحاجة لتصويت برلماني.

‏خلال اليوم التاسع على التوالي من الإضرابات والاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد، أغلق نقابيون الطريق المؤدي لمطار شارل ديغول شمالي باريس.

‏وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عمليات الإغلاق المرتقبة ستطال -اليوم- مستودعات الوقود والموانئ والطرق والمطارات وقطاع الغاز والجامعات.

‏ونظراً لتراجع إمدادات وقود الطائرات الناتج عن الإضرابات، طلبت الإدارة العامة للطيران المدني من شركات الطيران إلغاء 30% من رحلاتها المبرمجة اليوم في مطار “باريس أورلي” و20% من رحلاتها في باقي المطارات.

‏وأمس الأربعاء، أغلق محتجون تلبية لنداء نقابة الكونفدرالية العامة للشغل موانئ مارسيليا (جنوب) وبريست (غرب).

‏وقالت شركة السكك الحديدية: “إنها لن تكون قادرة اليوم على تسيير سوى نصف قطاراتها عالية السرعة، وثلث قطاراتها في خطوطها الإقليمية”.

‏كما أغلق محتجون -رافضون لقانون التقاعد- محطات قطارات في مدينتي نيس وتولوز جنوبي البلاد.

‏وجندت السلطات 5 آلاف عنصر أمن في العاصمة وحدها، حيث تنظم المظاهرات الاحتجاجية وسط انتشار أمني واسع.

‏وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن الاحتجاجات تنظم للمرة التاسعة، منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ضد تمرير الحكومة مشروع قانونها الخاص بالتقاعد دون التصويت عليه بالبرلمان.

‏وأمس، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تعليقاً على الاحتجاجات المتصاعدة على إقرار التعديل على قانون نظام التقاعد: “إنه لن يُسمح بأي جنوح للعنف”.

‏ودعا النقابات للعودة إلى الحوار، مشدداً على ضرورة دخول القانون حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.

‏وأوضح الرئيس أن القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سيواصل “مساره الديمقراطي” الذي يتضمن مراجعته من قبل المجلس الدستوري الأسابيع المقبلة، مشددا على أنه لا يمكن أن يتحول لقانون إلا بعد مصادقة المجلس عليه.

‏ورفض معارضو رفع سن التقاعد هذه الخطوة، واصفين إياها بالظالمة ولا سيما بالنسبة للنساء وللأجراء العاملين في مهن شاقة.