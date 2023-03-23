3.5 ملايين متظاهر في فرنسا وفق مصدر نقابي و1.08 مليون بحسب وزارة الداخلية

تظاهر ما مجموعه 3.5 ملايين شخص الخميس في مختلف أنحاء فرنسا وفق نقابة "سي جي تي"، فيما اقتصر العدد بحسب وزارة الداخلية على 1.08 مليون في يوم تاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد اتّسم بزيادة واضحة في المشاركة.

في باريس حيث أعلن الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) مشاركة 800 ألف شخص، في مقابل 119 ألفا بحسب وزارة الداخلية، سرعان ما سجّلت أعمال عنف لا سيّما رشق الحجارة والقوارير وإطلاق المفرقعات على قوات الأمن، مع تحطيم للواجهات ومحطات ركاب الحافلات وإحراق لحاويات النفايات.