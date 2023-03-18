هجمات انتحارية بمسيّرة متفجرة على أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا السبت أنها تعرضت لوابل من القصف من مسيرات متفجرة، وصل بعضها إلى منطقة لفيف الهادئة نسبيا في غرب هذا البلد الغارق في حرب.

تقصف روسيا بشكل متكرر أوكرانيا بالصواريخ والمدفعية والمسيرات، ما يتسبب في كثير من الأحيان بانقطاع الكهرباء على نطاق واسع وحرمان الأهالي من تدفئة منازلهم أو مياه الشرب.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان على تويتر أنه "قرابة الساعة 21.00 يوم 17 مارس 2023، هاجم الروس أوكرانيا بمسيرات هجومية انتحارية الصنع من نوع شاهد-136/131".

أضاف أن 11 من 16 طائرة "دُمرت".

وبحسب سلاح الجو، انطلق الهجوم من بحر آزوف ومن منطقة بريانسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

وبعض تلك المسيرات استهدف منطقة لفيف بغرب أوكرانيا.

وقال الحاكم الإقليمي مكسيم كزويتسكي إن "قرابة الساعة 1.00 صباحا تعرضت منطقتنا لهجوم من مسيرات انتحارية من نوع شاهد 136.

بحسب المعلومات الأولية كان عددها ست" مسيرات.

وأضاف أن ثلاث مسيرات أُسقطت فيما الثلاث الأخرى "ضربت مواقع غير سكنية" في منطقة يافوريف متسببة بأضرار دون سقوط ضحايا.

في منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا، أسقطت الدفاعات الجوية ثلاث مسيرات، بحسب رئيس المجلس الإقليمي ميكولا لوكاشوك.

أضاف "ضربت مسيرتان أخريان منشأة حيوية للبنى التحتية في نوفوموسكوفسك".

وأوضح أن الهجوم تسبب بحريق وبأضرار "بالغة".

وبحسب لوكاشوك، دمر الحريق أربعة منازل وألحق أضرارا بستة منازل أخرى. ولم تسجل إصابات بشرية.

واستهدفت ضربات بمسيرات العاصمة كييف، بحسب إدارة المدينة.

وقالت الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي أن "قوات الدفاع الجوي دمرت جميع الأهداف الجوية" دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا أو تسجيل أضرار.