نشر تسجيل مصور لطائرة روسية تلقي وقودا على مسيرة أميركية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" لقطات لما تقول إنها طائرة روسية تقوم باعتراض غير آمن لطائرة استطلاع بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود.

وأضافت أن المقطع- ومدته 42 ثانية - الذي نشر يوم الخميس ، يظهر طائرة روسية من طراز سو- 27 تقترب من الجزء الخلفي من الطائرة الأميركية بدون طيار من طراز إم كيو - 9 وتبدأ في إلقاء الوقود أثناء مرورها.

قال الجيش الأميركي إنه تخلص من الطائرة في البحر يوم الثلاثاء بعد أن سكبت المقاتلة الروسية الوقود على الطائرة بدون طيار ، في محاولة على ما يبدو لتعمية أجهزتها البصرية وإخراجها من المنطقة، ثم ضربت مروحيتها.