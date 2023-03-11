عبدالله بن زايد: عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة هامة للمنطقة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في تغريدة على حسابة بـ"تويتر" ، أن عودة العلاقات بين السعودية الشقيقة وإيران، خطوة هامة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار.

ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس بالاتفاق بين السعودية وإيران، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تغريدة على موقع تويتر: «نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن. الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار، والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع».