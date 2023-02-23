وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع عن 86 عاماً

غيب الموت القيادي الفلسطيني أحمد قريع "أبوعلاء" عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وأبوعلاء مفاوض فلسطيني رئيسي مع الإسرائيليين في اتفاق أوسلو، وأول رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المؤقت) ورئيس الوزراء السابق.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس " رئيس الوزراء السابق، رئيس المجلس التشريعي السابق، العضو السابق للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح أحمد قريع"، وفقا لوكالة وفا الإخبارية.

وقال الرئيس الفلسطيني إن "أبو العلاء أمضى حياته مناضلا صلبا مدافعا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل"، مشيدا بدوره "الوطني والنضالي المشرف ومساهماته النضالية في منظمة التحرير الفلسطينية وعمله المقدر في مؤسسات الدولة الفلسطينية".

ولد قريع في بلدة أبو ديس في القدس عام 1937، وانتسب لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968، وأسس مؤسسة صامد في بيروت في أوائل السبعينيات وشغل منصب مديرها العام حتى توقفها عن العمل نهائياً في (2007/2008)، وتولى منصب مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية.

وتقلد منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في أغسطس عام 1989، وعضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني.

وعُين وزيرا للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية في الفترة (1994-1996).