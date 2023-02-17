نقدّر عالياً استجابة الإمارات الفورية لإغاثة متضرري الزلزال

أكد سفير الجمهورية العربية السورية لدى الدولة، غسان عباس، أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الأخوية والإنسانية لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب بلاده أخيراً، وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، لها أكبر الأثر في تخفيف وطأة المعاناة التي يعيشها أبناء المناطق المنكوبة.

وأضاف السفير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) أنه منذ وقوع الكارثة الإنسانية، كانت ولاتزال، الإمارات من أوائل الدول التي استجابت بشكل فوري وعاجل للنداء الإنساني السوري، لطلب المساعدة الطارئة نتيجة لكارثة الزلزال التي ألمت بنا، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى الأضرار المادية الهائلة.

وقال: «إننا في سورية، حكومة وشعباً، نقدّر عالياً وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانبنا في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، كما نقدر الزيارة الأخوية لسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، التي تأتي تجسيداً واضحاً لرسالة الإمارات الإنسانية، وتعبيراً صادقاً عنها، وتحمل رسالة إنسانية مفادها أنه أمام الكوارث يقف رجالات دولة يهمهم الإنسان، وغوث المحتاج والملهوف دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس أو دين».

وقال السفير السوري: «نتوجه بالشكر والعرفان لقيادة وحكومة دولة الإمارات وشعبها الشقيق، على موقفها النبيل، ووقوفها بجانب الشعب السوري في هذه الظروف الصعبة، وتضامنها الإنساني الكبير الذي يجسد المبادئ السامية التي غرسها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتسير على نهجه قيادة الإمارات في ظل العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأشاد بجهود فريق الإنقاذ الإماراتي الذي عمل ويواصل العمل إلى جانب قوى الدفاع المدني، وفرق الإنقاذ التي توافدت إلى سورية من الدول الشقيقة والصديقة منذ بداية الكارثة، في ظل ظروف مناخية صعبة للغاية.

وذكر السفير أن المساعدات الإماراتية الإغاثية العاجلة جاءت في وقت يعاني فيه الشعب السوري جراء زلزال مدمّر زاد من معاناة السوريين، وخلّف آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من المتضررين.

وأشار إلى أن استجابة دولة الإمارات السريعة والسخية لإغاثة المتضررين من الزلزال الأعنف الذي شهدته البلاد منذ عقود تمثل موقفاً نبيلاً يؤكد أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم وطن وعنوان الإنسانية، وملجأ المحتاجين حول العالم.