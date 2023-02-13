عبدالله بن زايد يبحث مع الرئيس السوري في دمشق التداعيات الإنسانية للزلزال المدمر

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في دمشق، لبحث التداعيات الإنسانية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق من شمال غرب سورية.

ونقل سموه خلال اللقاء تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى الرئيس بشار الأسد والشعب السوري الشقيق، وذوي الضحايا، جرّاء الزلزال المدمر الذي شهدته سورية، سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، حمّل الرئيس بشار الأسد سموه تحياته وشكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على تقديم العون والمساعدة لأبناء الشعب السوري من المتضررين جراء الزلزال المدمر، مؤكداً أن سرعة الاستجابة الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات، وجهود فرقها الميدانية، لها أكبر الأثر في تخفيف معاناة الكارثة الإنسانية عن كاهل المتضررين.

وأعرب الرئيس السوري خلال اللقاء عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها الكريم مزيداً من الازدهار والتطور والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

وزار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الواقعة في شمال غرب سورية، وشكر سموه جهود فرق البحث والإنقاذ الإماراتية على الساحة السورية، ضمن عملية «الفارس الشهم 2» لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ضمن جهود دولة الإمارات لتخفيف آثار الزلزال عن الأشقاء.

وأشاد سموه بالجهود المتواصلة لفرق البحث والإنقاذ، وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين من تحت أنقاض المباني باحترافية وكفاءة عالية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم الدعم والمساعدة المطلوبَين لغوث إخواننا المنكوبين جراء هذه الكارثة الإنسانية التي خلفت خسائر بشرية ومادية حتى يتخطوا هذه المحنة الطارئة.

وتواصل دولة الإمارات، لليوم السابع على التوالي، إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سورية وتركيا، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم/2»، عبر تسيير 37 طائرة شحن تحمل على متنها مواد غذائية وطبية خيم إيواء للمتضررين.

على صعيد متصل، تواصل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية جهودها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى العمل على إنجاز المستشفى الميداني المتنقل، وافتتاحه في منطقة (إصلاحية) بتركيا لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

بشار الأسد:

«سرعة الاستجابة الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات، وجهود فرقها الميدانية، لها أكبر الأثر في تخفيف معاناة الكارثة الإنسانية عن كاهل المتضررين».

عبدالله بن زايد:

«دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم الدعم لغوث إخواننا المنكوبين».