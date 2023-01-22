طائرة "ريان اير" تهبط بسلام في اليونان بعد تهديد بوجود قنبلة

هبطت طائرة شركة "ريان اير" بسلام في العاصمة اليونانية أثينا وذلك بعد التهديد بوجود قنبلة.

جاء ذلك وفقا لما صرحت به المتحدثة باسم مطار أثينا، إيلينا ديمبولو، لوكالة الأنباء الألمانية مساء اليوم الأحد.

وقالت ديمبولو إن " كل الركاب بخير وسالمون"، ولفتت إلى أن وحدات خاصة تابعة للشرطة اليونانية قامت بتفتيش الطائرة والأمتعة.

كانت الإذاعة اليونانية الرسمية "إي آر تي" ذكرت أن الطائرة كانت أقلعت من مدينة كاتوفيتس البولندية متجهة إلى أثينا، وأضافت أن قائد الطائرة أعلن أثناء الرحلة أن هناك تهديدا بقنبلة.

وكانت طائرات مقاتلة رافقت الطائرة حتى هبوطها بشكل آمن، ولا تزال الملابسات الأخرى للواقعة غير معروفة بعد.