إيران تعدم رجلَين مدانَين بقتل عنصر أمن خلال الاحتجاجات

نفّذت إيران السبت حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

وبذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران إلى أربعة، إذ أُعدم رجلان في ديسمبر الماضي.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب الشرطة لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وأفاد الموقع أن المحكمة الابتدائية حكمت على الرجلين بالإعدام في 4 ديسمبر.

وفي 3 يناير، ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكمَي الإعدام الصادرَين بحق الرجلين، متهمة إياهما بقتل عنصر أمن يوم 3 نوفمبر في كرج في غرب طهران.