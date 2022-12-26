الإمارات تدين قرار "طالبان" حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية

عبّرت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، عن إدانة دولة الإمارات بشدة لقرار "طالبان" حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان.

وحذّرت نسيبة من أنه في الوقت الذي يحتاج فيه نحو ثلثي الشعب الأفغاني إلى مساعدة إنسانية، ويواجه نحو ستة ملايين شخص خطر المجاعة، فإنّ القرار سيعيق جهود تقديم الإغاثة الإنسانية في البلاد، وسيؤثر على أشد الفئات ضعفاً في المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال والمُسنّين.

وأكدت أن القرار، الذي يعقب الحظر الأخير غير المبرر الذي فرضته "طالبان" على التعليم الجامعي للنساء والفتيات، ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2615، وسيؤدي بلا شك إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في أفغانستان.

وشددت على أن الدين الإسلامي كرّم المرأة ودورها وصان حقوقها. وفي هذا السياق، أشارت معاليها إلى أهمية مشاركة النساء والفتيات بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ في جميع جوانب الحياة.

وأكدت أن الإمارات العربية المتحدة ستواصل التزامها الراسخ بدعم سيادة واستقرار وأمن وازدهار أفغانستان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

واختتمت بالتشديد على أن ضمان مستقبل مزدهر لأفغانستان وشعبها يعتمد على دمج النساء والفتيات بشكل كامل في المجتمع.