ماكرون يعلن إجراء اتصال مباشر مع بوتين في الأيام المقبلة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنه سيجري "اتصالًا مباشرًا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "في الأيام المقبلة" بشأن الطاقة النووية المدنية ومحطة زابوريجيا التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.

وقال ماكرون لصحافيين خلال زيارة لـ"معرض رؤساء البلديات" في باريس "أنوي أن اتصل مباشرة ببوتين في الأيام المقبلة بشأن المسائل النووية المدنية أولًا، ومحطة الطاقة في زابوريجيا، بعدما تواصلت مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي."

وأعلنت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرجوأتوم" الأربعاء أن ثلاث محطات نووية أوكرانية "فُصلت" عن شبكة الكهرباء بعد ضربات روسية استهدفت منشآت طاقة وتسببت بانقطاع كبير في التيار الكهربائي.