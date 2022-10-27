تعديل وزاري جديد في الأردن

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الخميس تعديلا حكوميا، هو الخامس لحكومته منذ تشكيلها قبل عامين، بدون تغيير في الوزارات السيادية لكنه رفع عدد الوزيرات إلى خمس.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك.

ولم يشهد التعديل الحكومي أي تغيير على الحقائب السيادية، لكنه رفع عدد النساء في الحكومة إلى خمس وزيرات، لتضم حكومة الخصاونة الآن 26 وزيرا ووزيرة إضافة إليه.

وشمل التعديل تغيير حقيبة وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى لتصبح وزيرة للتنمية الاجتماعية، وتحل مكانها نانسي نمروقة وزيرة للدولة للشؤون القانونية.

وحلت زينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، بعد أن كانت أمينة عامة للوزارة، لتخلف ناصر الشريدة الذي أصبح مع التعديل نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام.

وتولت خلود السقاف، التي كانت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ونائبة لرئيس مجلس الاستثمار، وزارة الاستثمار خلفا لخيري عمرو.

والسقاف وطوقان ونمروقة يتولين منصبا وزاريا لأول مرة.

وشمل التعديل تغيير مسمى وزير الدولة لشؤون الإعلام الذي شغله فيصل الشبول، ليصبح الشبول وزيرا للاتصال الحكومي.

والغيت وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، بينما أضيقت حقيبة العمل لوزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.

وكان الوزراء قدموا استقالاتهم الأربعاء لرئيس الوزراء تمهيدا للتعديل.